Une semaine après les premières fuites sur les S85H, S90H et S95H, la base de données européenne de Samsung continue de livrer ses secrets. Et cette fois, ce n’est plus seulement une question de légères évolutions : le constructeur semble préparer une véritable offensive pour 2026, avec plus de modèles OLED que jamais et plusieurs surprises de taille.
Rien d’officiel pour le moment, mais les indices qui s'accumulent depuis quelques jours autour des prochains téléviseurs Samsung laissent entrevoir une stratégie ambitieuse. Bousculé de toutes parts ces dernières années, Samsung doit protéger sa place de leader (depuis 20 ans !) sur ce marché.
Un nouveau flagship S99H et une entrée de gamme OLED inédite
La liste repérée par FlatpanelsHD révèle d’abord un modèle inattendu avec un certain Samsung S99H, qui serait décliné en 55, 65, 77 et 83 pouces. Les trois premières tailles reposeraient sur des panneaux QD-OLED, tandis que la version 83 pouces utiliserait du WOLED, comme le S95H.
Un choix logique qui confirme que Samsung ne dispose toujours pas de dalle QD-OLED au-delà de 77 pouces et continue donc de s’appuyer sur LG Display pour cette diagonale. Si ce S99H voit le jour, il pourrait devenir la vitrine technologique de la marque. Reste à savoir ce qu’il offrirait de plus que le S95H. On peut imaginer le boitier One Connect, un design ultra-fin, ou encore une montée en gamme sur l'audio ? Autant d'éléments qui pourrait faire de ce modèle un concurrent sérieux à la série G de LG, représentée cette année par le LG OLED G5. Pour l’heure, seules les spéculations sont possibles.
Mais il y a plus intéressant encore, avec l’apparition de gammes S82H et S83H, positionnées sous les S85H et équipées exclusivement de panneaux WOLED. Samsung préparerait donc une vraie entrée de gamme OLED pour l’Europe, un segment que la marque n’a jamais vraiment exploré. Attention toutefois car moins cher ne signifie pas "budget" pour autant. On peut s’attendre à des prix plus doux, mais difficile de dire si Samsung va réussir à mettre sur le marché un OLED de 55 pouces à moins de 1 000 €…
Enfin, un mystérieux S88H apparaît également dans la base, décliné en 55 à 77 pouces. Son positionnement reste flou, mais son existence montre que Samsung travaille une segmentation bien plus fine de l’OLED, probablement pour mieux répondre à la concurrence et occuper chaque niche possible.
The Frame passe à 98 pouces, et le MiniLED continue son chemin
Enfin, surprise de taille (c'est le cas de le dire), le téléviseur The Frame arriverait en 98 pouces en 2026, une première. Ce modèle, référencé sous le code LS03H, témoigne de la volonté de Samsung de pousser encore plus loin son téléviseur-lifestyle, devenu un véritable pilier du catalogue, et plus que jamais bousculé par la concurrence avec l'arrivée prochaine d'un NXTVISION A400 Pro chez TCL, en MiniLED.
Côté LCD, des références QN80H et QN70H, de 43 à 100 pouces selon les modèles, sont apparues dans les bases de données. Le MiniLED est toujours au programme, même si l’on ignore encore si Samsung adoptera un nouveau naming comme le "Neo MiniLED" récemment déposé. Une chose est sûre, face à l’élan de TCL et Hisense, la marque ne peut plus se permettre l’immobilisme.
Avec ces nouvelles fuites, le paysage des TV Samsung 2026 devient beaucoup plus clair… et nettement plus ambitieux. Reste désormais à attendre le CES 2026, où la marque devrait officiellement lever le voile sur toutes ces gammes.