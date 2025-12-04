Un choix logique qui confirme que Samsung ne dispose toujours pas de dalle QD-OLED au-delà de 77 pouces et continue donc de s’appuyer sur LG Display pour cette diagonale. Si ce S99H voit le jour, il pourrait devenir la vitrine technologique de la marque. Reste à savoir ce qu’il offrirait de plus que le S95H. On peut imaginer le boitier One Connect, un design ultra-fin, ou encore une montée en gamme sur l'audio ? Autant d'éléments qui pourrait faire de ce modèle un concurrent sérieux à la série G de LG, représentée cette année par le LG OLED G5. Pour l’heure, seules les spéculations sont possibles.