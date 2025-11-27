Samsung prépare visiblement un mouvement discret mais potentiellement structurant pour sa gamme de moniteurs à venir.
Depuis plusieurs semaines, des fuites convergentes laissent entrevoir un changement stratégique pour 2026, avec l’apparition de références inédites et même l’hypothèse d’un basculement partiel vers le WOLED. Une première pour la marque sur le marché des écrans PC, qui suivrait donc la tendance de ce qui s'est déjà produit sur les séries de téléviseurs OLED du fabricant coréen. Pas d'annonce officielle pour l'heure, mais le puzzle commence à s'assembler !
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une nouvelle gamme qui intrigue déjà
Les références publiées par le média chinois ChannelGate, relayées ensuite par WCCFTech, ont d’abord été accueillies comme de simples nomenclatures internes. Mais leur cohérence avec la nouvelle logique de dénomination des téléviseurs Samsung (S95H, S90H, S85H), que nous avons évoqué un peu plus tôt, change la donne. Pour 2026, plusieurs modèles seraient prévus : un S27FG604SC conçu pour atteindre 500 Hz en QD-OLED, un S27HG612SC plus accessible, deux déclinaisons 4K 240 Hz en QD-OLED, et surtout un modèle qui suscite bien plus de questions que de réponses : le S27HG702WC.
Ce dernier serait le premier moniteur Samsung basé sur une dalle WOLED. Une rupture symbolique puisque jusqu’ici la marque avait toujours réservé le WOLED à ses téléviseurs en complément du QD-OLED, mais jamais à ses écrans PC. Plus troublant encore car rien n’indique que le panneau provienne de LG Display, fournisseur naturel du WOLED. Une rumeur insiste au contraire sur des discussions avec BOE, qui aurait présenté à Samsung son propre WOLED destiné aux moniteurs.
Samsung joue-t-il la diversification ?
Cette piste a tout du scénario crédible. D’un côté, Samsung Display peine à suivre la demande croissante en QD-OLED, surtout sur les diagonales PC où les volumes explosent. De l’autre, le marché des écrans OLED pour joueurs devrait progresser de plus de 80 % en 2025 selon TrendForce, entraînant une pression inévitable sur les chaînes d’approvisionnement. Intégrer du WOLED serait alors moins un revirement technologique qu’un moyen d’élargir les capacités de production.
Le timing aussi interroge. Aujourd’hui, LG Display maîtrise déjà les panneaux 27 pouces en 165/300 Hz, ce qui coïncide étrangement avec la fiche technique supposée du S27HG702WC. Mais Samsung a toujours montré sa volonté de réduire sa dépendance à LG. L’émergence de BOE comme acteur crédible sur le WOLED pourrait offrir l’alternative parfaite.
Pour l’heure, rien n’est officiel. Mais entre la multiplication des fuites, la logique industrielle et la pression croissante du marché gaming, un constat s’impose : Samsung prépare quelque chose. Et 2026 pourrait bien marquer une nouvelle phase dans sa stratégie OLED, plus ouverte, plus diversifiée… et peut-être plus surprenante qu’on ne l’imagine.