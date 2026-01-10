Cette pénurie dure maintenant depuis assez longtemps pour que le public en soit assez familier. On vous parle évidemment de la pénurie de RAM, provoquée par les besoins extrêmement massifs du secteur de l'intelligence artificielle, et qui va entraîner à la hausse les prix des smartphones cette année. Et pas que des smartphones, comme on nous l'apprend du côté de chez Samsung.

Le co-patron de Samsung, T M Roh, a en effet expliqué à Reuters, en marge du CES 2026, « qu'aucune entreprise n'était immunisée » à la crise de la RAM actuelle, et que des hausses de prix étaient « inévitables » pour les produits électroniques, dont les TVs. Une annonce qui ne fait pas plaisir quand on sait que le sud-coréen est le numéro 1 mondial des téléviseurs.