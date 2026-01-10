L'année 2026 ne devrait pas être celle des TVs pas chères. Et ce, pour plusieurs raisons, dont certaines vous sont sûrement déjà connues.
Cette semaine, le monde entier a pu jeter un œil aux nouveautés tech présentées à l'occasion du dernier salon CES, organisé à Las Vegas. Mais si ce rendez-vous annuel a permis de découvrir nombre d'objets intéressants, il ne peut cacher la situation assez contrainte dans laquelle se trouve actuellement le secteur de la tech. Ce qui va encore s'illustrer dans les prochains mois du côté des fabricants de téléviseurs.
La pénurie de RAM a aussi un impact sur les fabricants TV
Cette pénurie dure maintenant depuis assez longtemps pour que le public en soit assez familier. On vous parle évidemment de la pénurie de RAM, provoquée par les besoins extrêmement massifs du secteur de l'intelligence artificielle, et qui va entraîner à la hausse les prix des smartphones cette année. Et pas que des smartphones, comme on nous l'apprend du côté de chez Samsung.
Le co-patron de Samsung, T M Roh, a en effet expliqué à Reuters, en marge du CES 2026, « qu'aucune entreprise n'était immunisée » à la crise de la RAM actuelle, et que des hausses de prix étaient « inévitables » pour les produits électroniques, dont les TVs. Une annonce qui ne fait pas plaisir quand on sait que le sud-coréen est le numéro 1 mondial des téléviseurs.
La production de dalle recule fortement
Et ça n'est pas le seul problème qui sera à rencontrer dans le secteur cette année. Car en plus de la question de la RAM, un problème d'équilibre entre l'offre et la demande pour les dalles LCD devrait encore pousser à la hausse les prix de ces produits. Comme l'explique The Elec, l'offre, soit la production d'écrans, recule plus fortement que la demande (-3,8% pour l'offre, contre -1,8% pour la demande).
Et comme à chaque fois que la demande est plus forte que l'offre des vendeurs, les prix vont mécaniquement augmenter. Autant dire que si vous réfléchissiez à vous offrir un nouveau téléviseur, il pourrait être utile de rapidement faire votre achat, si vous voulez éviter des prix gonflés.