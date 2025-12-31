La pénurie de mémoire se prolonge, et n'est visiblement pas prête de se terminer. À tel point que l'impact concret sur les marchés du smartphone et du PC risquent d'être lourds en 2026.
Depuis deux ans, l'explosion des besoins liés à l'intelligence artificielle (IA), en particulier dans les data centers, absorbe une part croissante des capacités de production mondiales de puces mémoires. Les fabricants ont donc réorienté leurs usines vers des composants bien plus rentables, comme la HBM et la DDR5 haute capacité, au détriment de la DRAM et de la NAND utilisées dans les smartphones et les PC.
Or, les capacités industrielles étant limitées, chaque dispositif alloué à l'IA est mécaniquement retiré de l'électronique grand public, créant une pénurie durable et une hausse généralisée des prix. Le cabinet IDC vient de publier un rapport faisant le point pour 2026, et il n'est pas très reluisant.
Le marché du PC va à nouveau ralentir
D'autant que la situation arrive au pire moment pour le marché du PC, déjà bousculé par le cycle de renouvellement lié à la fin de Windows 10, au sortir d'une importante crise post-pandémique pour la filière. Tandis que les constructeurs se préparent déjà à des hausses de prix de 15 à 20 % à partir de mi-2026, IDC prévoit un recul du marché pouvant aller jusqu'à près de 9 %, avec des PC globalement plus chers.
Dans ce contexte tendu, les grands fabricants, mieux armés pour sécuriser des composants, devraient gagner du terrain. À l'inverse, les petits assembleurs et le marché du PC fait maison, notamment chez les gamers, risquent de durablement souffrir.
Du côté des PC IA, cette pénurie est un véritable comble. Présentés comme l'avenir du secteur, ces modèles ont besoin de beaucoup plus de mémoire, précisément au moment où la RAM devient rare et très chère à cause… de l'IA. Ainsi, leur adoption devrait être drastiquement freinée à cause de la flambée des prix, rapporte IDC.
Smartphone : l'entrée et le milieu de gamme seront affectés
Même son de cloche pour le smartphone. La pénurie de mémoire casse littéralement la dynamique de montée en gamme à prix contenu. Comme la mémoire pèse lourd dans le coût de fabrication, les constructeurs devront augmenter les prix, réduire les caractéristiques, ou faire les deux. IDC anticipe ainsi un recul du marché pouvant aller jusqu'à 5,2 % en 2026, avec des hausses surtout visibles sur l'entrée et le milieu de gamme.
Tous les acteurs ne seront pas logés à la même enseigne. Les marques aux marges faibles seront contraintes de répercuter les hausses, tandis qu'Apple et Samsung résisteront mieux grâce à leurs accords d'approvisionnement. Mais même chez les leaders, les améliorations techniques risquent de ralentir…
Et d'après les prévisions du cabinet, la situation risque de se prolonger bien au-delà de 2026. Car tant que la demande des centres de données et des fournisseurs cloud principaux restera aussi vorace, la mémoire pour smartphones et PC restera sous pression. Pour l'instant, rien ne pointe vers un ralentissement.