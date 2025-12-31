nrik_1584

La loi de l’offre et de la demande d’une part. Ils produisent moins mais la demande reste la même donc les prix augmentent.

Et aussi parce qu’en produisant moins les coûts de production par unité augmentent (moins d’économie d’échelle, charges fixes réparties sur une quantité moindre, etc…) donc ils le répercutent sur le prix de vente pour garder une rentabilité qui leur semble acceptable.