Voilà environ deux semaines que Microsoft a officiellement annoncé la fin du support de Windows 10, qui emportera avec elle des centaines de millions de PC encore parfaitement vaillants et fonctionnels. Une obsolescence logicielle qui mènera des tonnes de métaux lourds et de composants polluants à la décharge : preuve, encore une fois, que dans la course à la nouveauté, notre planète en est toujours la première victime.
Le 14 octobre, très exactement, le géant de Redmond a sonné le glas. Après dix ans de bons et loyaux services, le support de Windows 10 ne sera plus assuré. Si pour certains utilisateurs, déjà passés à Windows 11 depuis longtemps, pour d'autres ce fut un véritable séisme.
Windows 11 étant plutôt gourmand en ressources, cette transition provoquera la mise au rebut forcée de millions d'ordinateurs encore en état de marche. Selon les analystes de Canalys, « environ 240 millions de PC deviendront obsolètes », une estimation publiée dans les colonnes deTechNewsWorld. Un énorme charnier électronique, qui s'accompagne de plus, pour les utilisateurs concernés, d'énormes risques en matière de cybersécurité.
Microsoft signe l’arrêt de mort de millions de PC encore en vie
Windows 10 représente encore aujourd’hui près de 40 % du parc mondial d’ordinateurs sous Windows. Pourtant, des centaines de millions de ces machines ne pourront pas migrer vers Windows 11. La raison est purement technique : ces PC ne répondent pas aux exigences matérielles rigides du nouvel OS, notamment un processeur récent et la présence du module de sécurité TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Des machines qui n’ont rien de dépassé, sinon aux yeux d’un constructeur qui a tout intérêt à les déclarer telles.
Si vous souhaitez rester sur Windows 10 parce que le 11 ne vous convient pas pour diverses raisons, vous n'avez pas mille alternatives : investir dans un nouvel ordinateur, ou rester sur l'ancien OS, qui sera forcément moins sécurisé. Un choix qui scandalise certains chercheurs, dont Cindy Lin de la Georgia Tech : « Cette obsolescence interroge notre rapport à la technologie : pourquoi et comment devient-elle si vite inutilisable ? Beaucoup d’appareils sont conçus pour vieillir prématurément, un modèle économique qui alimente la surconsommation et la pollution ».
Une problématique économique dont Microsoft ne semble pas se soucier, tout comme c'est le cas de la dimension écologique qu'elle entraîne. À chaque ordinateur jeté, ce sont des métaux rares qu'il faudra extraire de nouveau pour en construire d'autres. Dans des conditions souvent déplorables pour les travailleurs ou les pays exportateurs. Leur raffinage exige des quantités aberrantes d’énergie, leur transport alourdit encore le bilan carbone, et leur décomposition, en fin de cycle, libère du méthane et des gaz à effet de serre. Tout cela pour remplacer des machines encore capables de fonctionner pendant des années, mais rendues « incompatibles » par une simple mise à jour logicielle.
Pour Lin, cette obsolescence logicielle à marche forcée est devenue aujourd'hui « un moteur central de la crise mondiale des déchets électroniques ». Tant que les utilisateurs n’auront pas un droit réel à la réparation ou au maintien de leurs OS, chaque passage à une nouvelle version s’apparentera à une condamnation à mort pour des millions d’appareils encore sains.
Windows 10 : une porte ouverte aux cybermenaces
Outre la problématique écologique, Microsoft, en procédant ainsi, laisse un boulevard aux cybercriminels. En effet, comme Windows 10 ne recevra plus les mises à jour de sécurité indispensables, il sera impossible de colmater les failles critiques que l'on continuera à découvrir.
Les vulnérabilités non corrigées s’accumuleront alors, transformant des millions d’ordinateurs connectés (particuliers, PME, institutions publiques) en proies faciles pour les ransomwares, le vol de données ou l’installation de logiciels espions. Mustaque Ahamad, professeur à la Georgia Tech School of Cybersecurity and Privacy, considère que « les répercussions pour la cybersécurité sont majeures » et qu'une grande partie de la base d'usagers de Windows 10 seront laissés sans protection.
Josiah Hester, spécialiste de l’informatique durable, met en avant une autre alternative pour celles et ceux qui ne peuvent s'offrir un nouvel ordinateur : passer sous Linux Mint. « J’espère que cette transition forcée incitera certains à adopter des écosystèmes ouverts comme Linux Mint, conçu pour les anciens utilisateurs de Windows », avance-t-il.
Le système est léger, peu demandeur en ressources (2 Go de RAM et 20 Go de stockage) et aujourd'hui très complet, pourrait, en effet, convenir à certaines personnes, mais pas à toutes. Son adoption implique une certaine autonomie numérique, une tolérance à la bidouille, et parfois un renoncement à certains logiciels essentiels sous Windows, qu’il s’agisse de jeux, de suites bureautiques propriétaires ou de logiciels professionnels spécifiques.
On connaît la rengaine : Microsoft arguera certainement qu'elle ne pousse personne à changer d'ordinateur et qu'elle agit pour la sécurité de son parc. Des arguments difficilement audibles, a fortiori de la part d'une entreprise qui aime se présenter comme « écologique ». Une posture d’autant plus cynique qu’elle érige en vertu ce qui relève d’une pure stratégie commerciale : faire de l'obsolescence informatique un moteur de croissance. Le tout, au mépris de l’impact écologique et économique colossal généré par ce renouvellement forcé.