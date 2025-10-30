Windows 10 représente encore aujourd’hui près de 40 % du parc mondial d’ordinateurs sous Windows. Pourtant, des centaines de millions de ces machines ne pourront pas migrer vers Windows 11. La raison est purement technique : ces PC ne répondent pas aux exigences matérielles rigides du nouvel OS, notamment un processeur récent et la présence du module de sécurité TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Des machines qui n’ont rien de dépassé, sinon aux yeux d’un constructeur qui a tout intérêt à les déclarer telles.

Si vous souhaitez rester sur Windows 10 parce que le 11 ne vous convient pas pour diverses raisons, vous n'avez pas mille alternatives : investir dans un nouvel ordinateur, ou rester sur l'ancien OS, qui sera forcément moins sécurisé. Un choix qui scandalise certains chercheurs, dont Cindy Lin de la Georgia Tech : « Cette obsolescence interroge notre rapport à la technologie : pourquoi et comment devient-elle si vite inutilisable ? Beaucoup d’appareils sont conçus pour vieillir prématurément, un modèle économique qui alimente la surconsommation et la pollution ».

Une problématique économique dont Microsoft ne semble pas se soucier, tout comme c'est le cas de la dimension écologique qu'elle entraîne. À chaque ordinateur jeté, ce sont des métaux rares qu'il faudra extraire de nouveau pour en construire d'autres. Dans des conditions souvent déplorables pour les travailleurs ou les pays exportateurs. Leur raffinage exige des quantités aberrantes d’énergie, leur transport alourdit encore le bilan carbone, et leur décomposition, en fin de cycle, libère du méthane et des gaz à effet de serre. Tout cela pour remplacer des machines encore capables de fonctionner pendant des années, mais rendues « incompatibles » par une simple mise à jour logicielle.

Pour Lin, cette obsolescence logicielle à marche forcée est devenue aujourd'hui « un moteur central de la crise mondiale des déchets électroniques ». Tant que les utilisateurs n’auront pas un droit réel à la réparation ou au maintien de leurs OS, chaque passage à une nouvelle version s’apparentera à une condamnation à mort pour des millions d’appareils encore sains.