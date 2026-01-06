Le discours a radicalement changé. Jusqu'ici, nous observions avec inquiétude les courbes de prix s'affoler sur les barrettes de RAM et les SSD, anticipant des conséquences lourdes sur les marchés du smartphone et du PC. Mais la mise en garde de Samsung déplace le curseur vers l'électronique grand public dans son ensemble, bien au-delà de nos tours et de nos poches. Han Jong-hee explique que la capacité de production, cannibalisée par la mémoire HBM (High Bandwidth Memory) destinée aux serveurs d'IA, crée un vide abyssal pour la DRAM standard.

Concrètement, cela signifie que les téléviseurs, l'électroménager connecté et même les systèmes domotiques se retrouvent en bout de chaîne alimentaire. Ces appareils, que l'on pensait à l'abri car moins gourmands en performances brutes, nécessitent tout de même des puces mémoire pour fonctionner. Or, les lignes de production ne sont pas extensibles. Si Micron a déjà dû sacrifier Crucial pour servir les géants de la tech, Samsung confirme que cette logique de rationnement s'étend désormais aux produits du quotidien. Il ne s'agit plus seulement de savoir si vous pourrez mettre à jour votre configuration gaming, mais si votre prochaine télévision ou votre futur four connecté seront disponibles, et surtout à quel tarif, les constructeurs répercutant mécaniquement la hausse du coût des composants sur la facture finale.