On peut souffler. Samsung dément la rumeur selon laquelle elle va abandonner la vente des SSD. Si c'est une bonne nouvelle, cela ne veut absolument pas dire que la pénurie est derrière nous. Au contraire.
L'information a pris de l'ampleur récemment : Samsung serait sur le point de mettre la SSD, et notamment les produits SATA, de côté pour se concentrer sur des technologies de mémoire vive plus rentables et prisée sdes géants de l'intelligence artificielle (IA). L'annonce choc de Micron, qui a décidé de sacrifier sa marque Crucial pour nourrir les serveurs IA, n'a pas arrangé les choses.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Samsung dément
Mais il ne s'agissait apparemment que de bruits de couloir. Contactée par Wccftech, l'entreprise sud-coréenne a été claire : « La rumeur concernant la suppression progressive des SSD SATA ou autres SSD de Samsung est fausse ». Il faut, malgré tout, s'attendre à voir moins de produits disponibles.
Car la société peut être amenée à réallouer temporairement ses capacités de production, ce qui signifie moins de volumes disponibles et des prix potentiellement plus élevés. Une situation qui touche déjà déjà l'ensemble de la chaîne PC : SSD, RAM, HDD. Et elle ne devrait malheureusement pas s'améliorer de sitôt.
La crise de la mémoire vive
Cette pénurie de la mémoire s'explique par la demande insatiable des data centers d'intelligence artificielle, extrêmement gourmands en énergie. Les géants du cloud et de l'IA se ruent sur les produits, et paient bien plus cher que le grand public. En conséquence, les fabricants privilégient les lignes de production les plus rentables.
Les acteurs concernés comme ASUS et MSI essayent de s'ajuster au mieux en faisant le plein de provisions. C'est, par exemple, le cas de SKY Hynix, champion de la production de DRAM, qui devrait multiplier par huit sa production en 2026. Mais il est loin de garanti que ces mesures soient suffisantes.
L'impact va aussi se faire ressentir sur le marché du smartphone, et c'est l'entrée de gamme qui serait principalement touchée. Il va falloir s'attendre à des mémoires vives bien en deça de la tendance actuelle, une manière pour les constructeurs de ne pas faire exploser les prix.