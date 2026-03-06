Que signifie vraiment le terme QLED ? Derrière ce label devenu incontournable dans l’univers des téléviseurs se cache en réalité une question bien plus complexe qu’il n’y paraît : comment définir précisément une technologie qui peut être mise en œuvre de plusieurs façons différentes ?
L’affaire opposant Samsung à TCL, évoquée dans notre précédent article, a remis ce débat sur le devant de la scène. Car si les téléviseurs QLED utilisent bien des quantum dots, la manière dont ces nanocristaux sont intégrés dans le système de rétroéclairage peut varier fortement d’un fabricant à l’autre… au point de rendre la frontière entre les différentes implémentations parfois difficile à tracer.
QLED : une technologie réelle… mais un label né du marketing
Le terme QLED apparaît dans les catalogues de téléviseurs en 2017, lorsque Samsung décide d’utiliser cette appellation pour désigner ses téléviseurs LCD haut de gamme équipés de quantum dots. L’objectif est alors de différencier ces modèles des LCD plus classiques, tout en proposant une alternative marketing à l’OLED, une technologie d’écran reposant sur des pixels auto-émissifs.
Dès l’origine, cette appellation prêtait déjà à confusion. Dans la recherche sur les écrans, le terme QLED désignait en effet une technologie d’affichage auto-émissive reposant sur des quantum dots électroluminescents. Les téléviseurs QLED commercialisés depuis 2017 reposent sur une architecture différente : il s’agit d’écrans LCD dont le rétroéclairage est amélioré par l’ajout d’une couche de quantum dots chargée d’optimiser le spectre lumineux.
Ce décalage s’explique par un glissement progressif du terme dans l’industrie. Comme nous l’expliquions récemment dans un article consacré à la technologie QDEL (à découvrir ci-dessous), l’appellation QLED s’est peu à peu imposée pour désigner des téléviseurs LCD utilisant des quantum dots comme technologie d’amélioration du rétroéclairage.
Sur le plan technique, le principe du QLED est relativement simple. Dans un téléviseur LCD traditionnel, le rétroéclairage repose sur des LED qui produisent une lumière blanche. Dans un système QLED, ce rétroéclairage utilise généralement une source lumineuse bleue, combinée à une couche de quantum dots : de minuscules nanocristaux capables de transformer cette lumière en rouge et vert. Ce procédé permet d’obtenir un spectre lumineux plus pur et, en théorie, des couleurs plus riches et plus lumineuses. Sur le papier, les avantages de cette technologie sont donc bien réels.
Mais contrairement à ce que le terme pourrait laisser penser, QLED n’est pas une norme industrielle clairement définie. Le mot désigne avant tout un label marketing, utilisé pour décrire différentes implémentations d’écrans LCD intégrant des quantum dots.
Pourquoi tous les téléviseurs QLED ne sont pas conçus de la même façon
Dans l’industrie, les quantum dots peuvent en effet être intégrés de plusieurs manières dans le système de rétroéclairage d’un téléviseur.
L’architecture la plus connue consiste à utiliser un film quantum dot dédié (QDEF), placé entre le rétroéclairage et la dalle LCD. La lumière bleue produite par les LED traverse ce film, qui génère des composantes rouges et vertes très précises. Cette configuration est celle que Samsung met en avant dans ses téléviseurs QLED.
Mais d’autres approches existent. Les quantum dots peuvent par exemple être intégrés directement dans le package de la LED, ou incorporés dans certaines couches optiques du système de diffusion de la lumière, plutôt que dans un film QDEF dédié. Ils remplissent alors toujours le même rôle, c'est-à-dire améliorer le spectre lumineux, mais leur quantité et leur position dans la chaîne optique peuvent varier. Ces différences d’architecture expliquent pourquoi deux téléviseurs commercialisés comme QLED peuvent en réalité reposer sur des solutions techniques assez différentes.
Enfin, bien avant l’apparition des téléviseurs QLED dans le commerce, certaines organisations avaient déjà décrit le fonctionnement des systèmes de rétroéclairage à quantum dots. La Commission électrotechnique internationale (IEC) évoque ainsi dans ses normes consacrées aux unités de rétroéclairage des écrans LCD une architecture reposant sur une source lumineuse à LED bleues associée à une couche de conversion contenant des quantum dots, capables de produire les composantes rouges et vertes du spectre lumineux.
C’est notamment sur cette référence technique que s’appuie l’argumentation dans l’affaire opposant Samsung à TCL. Selon la décision du tribunal, certains modèles commercialisés comme QLED utiliseraient des quantum dots en quantité trop faible pour produire un effet notable sur la luminosité ou la reproduction des couleurs. La norme IEC reste toutefois relativement générale : elle décrit le principe du rétroéclairage à quantum dots, mais ne fixe ni seuil précis ni architecture unique. Une zone grise qui explique en partie les débats actuels autour de certaines implémentations.
Comment TÜV Rheinland tente de distinguer les "vrais" QLED
Pour tenter d’apporter un peu de clarté dans ce paysage, certains fabricants s’appuient sur des certifications tierces. C’est notamment le cas de Samsung, qui met en avant une certification délivrée par l’organisme indépendant TÜV Rheinland pour ce qu’il appelle un “Real Quantum Dot Display”.
Lors d’une visite dans les laboratoires TÜV à Cologne, les ingénieurs expliquaient que leurs tests ne se limitaient pas à observer le rendu visuel de l’écran. La certification repose aussi sur l’analyse de l’architecture interne du téléviseur.
Concrètement, les équipes commencent par démonter l’appareil afin de vérifier la présence d’un rétroéclairage à LED bleues et d’un film quantum dot dédié. Des mesures optiques sont ensuite réalisées pour analyser le spectre lumineux émis par l’écran, la pureté des couleurs et la couverture des espaces colorimétriques.
L’objectif est de détecter la signature spectrale caractéristique des quantum dots, qui produisent des pics lumineux très étroits dans le rouge et le vert. Pourquoi ne pas se contenter d’observer simplement l’image ou le spectre global ? Parce que d’autres technologies de rétroéclairage, comme certains phosphores utilisés dans les LED, peuvent produire un résultat visuel relativement proche. Dans cette logique, la certification cherche donc à vérifier non seulement le résultat final, mais aussi la manière dont celui-ci est obtenu.
Une définition qui continue d’évoluer
Au-delà du litige entre Samsung et TCL, cette affaire illustre surtout une réalité plus large de l’industrie des téléviseurs : derrière un même label technologique peuvent se cacher des architectures très différentes. Le QLED en est aujourd’hui l’exemple le plus visible, mais il est loin d'être le seul.
Le MiniLED, par exemple, ne décrit pas une technologie unique mais un principe de rétroéclairage reposant sur des LED plus petites et plus nombreuses afin d’améliorer le contrôle de la luminosité. Selon les fabricants, le nombre de zones de gradation, la taille des LED, la distance optique ou l’architecture du rétroéclairage peuvent varier considérablement.
Cette diversité pourrait encore s’accentuer avec l’arrivée des premières architectures RGB MiniLED, déjà présentées sous différentes appellations comme RGB MiniLED, MicroRGB ou encore True RGB. Toutes reposent sur l’idée d’un rétroéclairage composé de LED rouges, vertes et bleues distinctes, mais leur mise en œuvre, encore une fois, varie d’un constructeur à l’autre.
Dans un secteur où l’innovation avance vite et où les labels jouent un rôle central dans la communication des fabricants, savoir ce qui se cache réellement derrière un nom pourrait bien devenir un enjeu aussi important que la technologie elle-même.