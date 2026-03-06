Enfin, bien avant l’apparition des téléviseurs QLED dans le commerce, certaines organisations avaient déjà décrit le fonctionnement des systèmes de rétroéclairage à quantum dots. La Commission électrotechnique internationale (IEC) évoque ainsi dans ses normes consacrées aux unités de rétroéclairage des écrans LCD une architecture reposant sur une source lumineuse à LED bleues associée à une couche de conversion contenant des quantum dots, capables de produire les composantes rouges et vertes du spectre lumineux.



C’est notamment sur cette référence technique que s’appuie l’argumentation dans l’affaire opposant Samsung à TCL. Selon la décision du tribunal, certains modèles commercialisés comme QLED utiliseraient des quantum dots en quantité trop faible pour produire un effet notable sur la luminosité ou la reproduction des couleurs. La norme IEC reste toutefois relativement générale : elle décrit le principe du rétroéclairage à quantum dots, mais ne fixe ni seuil précis ni architecture unique. Une zone grise qui explique en partie les débats actuels autour de certaines implémentations.