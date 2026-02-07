Pendant longtemps, le RBE a été traité comme un détail marginal. "Tout le monde ne le voit pas", "c’est exagéré", "il faut s’y habituer". Des arguments parfois fondés, mais qui ont aussi contribué à minimiser la gêne réelle ressentie par une partie des utilisateurs.



Dans un marché où le DLP s’est imposé pour sa netteté, son piqué et sa sensation de précision, mais aussi parce qu’il permet de concevoir des vidéoprojecteurs plus simples et souvent plus abordables, l’effet arc-en-ciel a longtemps été relégué au second plan. Pourtant, les retours n’ont jamais cessé. Forums, avis utilisateurs, témoignages : le sujet revient régulièrement, signe qu’il ne s’agit pas d’un simple épiphénomène.