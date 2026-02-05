Enfin et malgré les coûts actuels, il ne faut surtout pas négliger le duo RAM/SSD pour parfaire votre configuration. Il n’y a pas à tortiller, une machine dédiée au jeu vidéo se doit de disposer de 32 Go de mémoire vive, en DDR5 puisque c’est la technologie retenue par AMD pour accompagner les Ryzen série 9000. Pour le SSD, il est inutile de viser trop haut, surtout vu les prix actuels, mais un modèle de 1 To en PCI Express Gen 4 est un minimum : il autorisera une lecture rapide des données de vos jeux et réduira les temps de chargement.

La configuration Respawn élaborée par Materiel.net reprend tous les éléments évoqués pour une machine aussi homogène que possible et en mesure de faire tourner tous les jeux d’aujourd’hui… mais aussi et surtout de demain. FSR Redstone est une technologie en pleine évolution avec des studios de développement encore en train d’apprivoiser la bête : disposer d’un PC en mesure de tenir la cadence dans six mois, un an, trois ans, est important.