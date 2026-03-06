La bataille autour du QLED ne se limite d’ailleurs pas à l’Europe. TCL fait actuellement face à plusieurs actions collectives aux États-Unis portant sur l’utilisation de cette appellation, tandis que Hisense est également visé par des plaintes similaires.



Le jugement allemand pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà de ce seul marché, notamment si d’autres juridictions venaient à s’appuyer sur cette décision.

Rappelons également que ce n’est pas la première fois que les deux groupes s’affrontent sur le terrain juridique. En février 2025, un tribunal allemand avait déjà donné raison à Samsung Electronics dans un litige portant sur les téléviseurs « NXTFrame » de TCL, accusés d’empiéter sur la marque « The Frame ». TCL avait finalement rebaptisé ces modèles « NXTVision » sur certains marchés, dont la France.