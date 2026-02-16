Car contrairement à ce que le terme "achat" laisse entendre, ces films ne m’ont jamais réellement appartenu. Ils restent liés à un compte, à une plateforme, et surtout à des accords de droits par nature mouvants. Des œuvres comme Lettres d’Iwo Jima ou Under the Skin ne sont pas plus à moi aujourd’hui qu’au moment où j’ai cliqué sur "acheter". Vous me direz, le support physique se fait également de plus en plus rare pour les jeux vidéo aussi, au profit des licences d'utilisation non transférables, mais avec une nuance importante : dans le jeu vidéo, le contenu est téléchargé localement et reste généralement accessible et jouable dans le temps, même lorsqu’il est retiré de la vente. En VOD, le film reste dépendant d’un service, d’une application et de droits actifs : l’accès peut disparaître, même après achat.