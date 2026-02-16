La raison avancée, quand elle l’est, est toujours la même : des contraintes matérielles, notamment en matière de mémoire et de performances. Les téléviseurs les plus anciens ne seraient plus capables d’exécuter correctement les versions récentes de l’application, ni de supporter les futures évolutions techniques de la plateforme.



Netflix ne parle pas officiellement de "fin de support", mais le résultat est identique : l’application disparaît, ne se met plus à jour ou affiche un code d'erreur. Une situation déjà observée par le passé sur d’anciens TV et boîtiers multimédias, comme certaines générations d’Apple TV, ou sur des box opérateur vieillissantes, aussi parfois avec le retrait de certaines fonctionnalités.