Netflix a beau être omniprésent dans nos salons, son application n’est pas éternelle sur tous les écrans. Régulièrement, des utilisateurs découvrent que leur téléviseur ne permet plus d’accéder au service de streaming, ou que l’application refuse désormais de se lancer. En ce mois de février, une nouvelle salve d'appareils ne sera plus compatible.
En cause : des téléviseurs anciens qui arrivent en fin de compatibilité, incapables de suivre les évolutions techniques imposées par Netflix. Une situation frustrante pour les utilisateurs, d’autant plus que la communication autour de ces retraits reste particulièrement floue.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Des téléviseurs anciens progressivement laissés de côté
Dans les faits, cette situation concerne avant tout des Smart TV commercialisés au début des années 2010, principalement chez LG, Samsung, Sony ou Panasonic. Des modèles qui, probablement, fonctionnent encore, mais dont les composants ne répondent plus aux exigences actuelles de Netflix.
La raison avancée, quand elle l’est, est toujours la même : des contraintes matérielles, notamment en matière de mémoire et de performances. Les téléviseurs les plus anciens ne seraient plus capables d’exécuter correctement les versions récentes de l’application, ni de supporter les futures évolutions techniques de la plateforme.
Netflix ne parle pas officiellement de "fin de support", mais le résultat est identique : l’application disparaît, ne se met plus à jour ou affiche un code d'erreur. Une situation déjà observée par le passé sur d’anciens TV et boîtiers multimédias, comme certaines générations d’Apple TV, ou sur des box opérateur vieillissantes, aussi parfois avec le retrait de certaines fonctionnalités.
Netflix ne fonctionne plus ? Les solutions pour continuer à regarder
Bonne nouvelle néanmoins, puisque dans la majorité des cas, des solutions simples et peu coûteuses existent.
La plus évidente consiste à passer par un boîtier de streaming externe. Fire TV Stick, Google TV Streamer, Apple TV récente ou autres Thomson Cast 150 permettent de retrouver Netflix (et bien d’autres services qui ont peut-être aussi disparu de votre TV) en quelques minutes, via une simple prise HDMI. Ces appareils bénéficient de mises à jour régulières et offrent souvent une expérience plus fluide que les interfaces Smart TV anciennes.
Autre option courante : les consoles de jeux. Une PlayStation ou une Xbox encore prise en charge par Netflix constitue une alternative efficace, sans matériel supplémentaire à acheter si elle est déjà présente à la maison. Bon, il faut déjà oublier la PS3, dont le support vient également d'être arrété par Netflix.
Enfin, pour celles et ceux qui envisageaient déjà de changer d’écran, cette situation rappelle une réalité désormais bien établie : la partie "smart" d’un téléviseur vieillit bien plus vite que sa dalle. Un écran peut rester excellent pendant dix ans, tandis que son système connecté devient obsolète en moitié moins de temps…