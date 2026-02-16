La refonte de l’écran d’accueil de Google TV, aperçue pour la première fois à la fin de l’année dernière, semble enfin être déployé à grande échelle. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs signalent l’arrivée de cette nouvelle interface sur leurs téléviseurs et boîtiers compatibles, en particulier hors des États-Unis. Un signe clair que Google a décidé d’accélérer la cadence.
Jusqu’ici, cette évolution se faisait au compte-gouttes, parfois limitée à certains marchés ou à des modèles de téléviseurs et box TV précis. Désormais, le changement apparaît sur une large variété d’appareils, sans mise à jour système visible ni notification particulière. Une approche fidèle aux habitudes de Google, qui privilégie les ajustements côté serveur pour faire évoluer l’expérience sans rupture.
Une navigation plus compacte, et plus d'espace pour Gemini
Sur le fond, cette refonte ne viendra pas chambouler vos habitudes avec Google TV, mais elle affine clairement l'expérience. La barre de navigation a été simplifiée, avec une logique plus compacte et moins éclatée. Plusieurs sections auparavant disséminées sont désormais regroupées dans un menu de profil, qui devient un point d’entrée central pour la bibliothèque, la watchlist ou les paramètres liés à l’utilisateur. L’objectif est évident : réduire la sensation de surcharge qui pouvait accompagner l’écran d’accueil, tout en conservant la logique éditoriale de Google TV, toujours orientée recommandations et contenus mis en avant.
Autre évolution notable : la présence plus visible de Gemini, l’assistant dopé à l’IA de Google. Celui-ci bénéficie désormais d’un accès direct depuis l’écran d’accueil, au même titre que l’écran de veille. Une intégration discrète dans la forme, mais révélatrice sur le fond : Google TV devient progressivement une vitrine pour les usages IA du groupe, au-delà de la simple recherche vocale.
À cela s’ajoute un détail longtemps absent et pourtant élémentaire : l’affichage de l’heure, désormais visible en haut à droite de l’écran d’accueil. Une petite correction, mais qui participe à rendre l’interface plus cohérente pour un usage quotidien.
Un déploiement silencieux, mais massif
Comme souvent avec Google TV, cette évolution se fait sans grande annonce ni mise à jour système clairement identifiée. L’interface peut changer du jour au lendemain, sans action particulière de l’utilisateur, ce qui explique pourquoi cette refonte semblait jusqu’ici presque fantomatique.
Le résultat, lui, est tangible : un écran d’accueil plus lisible, plus cohérent, sans rupture brutale avec l’existant. Google affine son interface par petites touches, en douceur, tout en posant les bases de ce que Google TV est appelé à devenir dans les mois à venir.