Sur le fond, cette refonte ne viendra pas chambouler vos habitudes avec Google TV, mais elle affine clairement l'expérience. La barre de navigation a été simplifiée, avec une logique plus compacte et moins éclatée. Plusieurs sections auparavant disséminées sont désormais regroupées dans un menu de profil, qui devient un point d’entrée central pour la bibliothèque, la watchlist ou les paramètres liés à l’utilisateur. L’objectif est évident : réduire la sensation de surcharge qui pouvait accompagner l’écran d’accueil, tout en conservant la logique éditoriale de Google TV, toujours orientée recommandations et contenus mis en avant.