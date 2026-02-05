En 2026, certains joueurs prennent encore (à raison) un vrai plaisir à jouer sur leur PlayStation 3, laquelle permet toujours d'accéder à divers services, dont Netflix. Mais cela ne va pas durer…
Lancée en 2006 (au tarif alors stratosphérique de 599 euros en Europe), la PS3 de Sony était la première PlayStation à se revendiquer comme une machine de divertissement multimédia, avec son lecteur Blu-Ray bien sûr, mais aussi divers services liés à la photo, à la vidéo, à la musique, sans oublier bien sûr l'accès à Internet.
Netflix encore vivant sur PS3 ?
C’est en 2009 que Netflix, qui se prépare à remanier son application, fait ses premiers pas sur la console de Sony, offrant aux joueurs la possibilité de parcourir le catalogue du géant américain entre deux sessions d’Assassin’s Creed, d’Uncharted ou encore de Ridge Racer 7. Le succès est tel que la PlayStation 3 s’impose quelques années plus tard comme l’une des principales plateformes d’accès à Netflix, bien avant la généralisation des box Internet et des Smart TV.
Et en 2026, fait assez remarquable, le service de streaming reste toujours accessible sur cette bonne vieille PS3, près de vingt ans après la sortie de la console. Une longévité exceptionnelle mais désormais comptée.
Les utilisateurs sont prévenus : l’application Netflix « ne sera plus disponible sur cet appareil après le 2 mars 2026 ». Officiellement, des contraintes liées au support technique peuvent expliquer cette décision. En coulisses, certains évoquent également l’existence de failles de sécurité, qui pourraient elles aussi avoir précipité la fin de Netflix sur PlayStation 3.
La PS3 appréciée pour son côté « rétro » ?
« Mais en 2026, pourquoi utiliser encore une PS3 ? » La question peut sembler légitime. Supplantée depuis longtemps par les PS4 et PS5, la console de Sony n’a pourtant pas dit son dernier mot. La PlayStation 3 permet en effet de replonger dans une ludothèque PS3 particulièrement riche, tout en offrant la possibilité de lancer des jeux PlayStation 1.
Mieux encore, les modèles de lancement 60 Go font figure de véritables machines tout-en-un, capables de faire tourner également les titres PlayStation 2. Un atout rare, auquel s’ajoute une connectique étonnamment polyvalente. Si la PS3 a inauguré l’ère du HDMI chez Sony, elle peut également être reliée à un téléviseur cathodique via des sorties RCA (ou RGB). De quoi redécouvrir les jeux d’antan dans des conditions idéales et même visionner certains anciens contenus Netflix dans ces mêmes conditions.
Car oui, tandis que certains joueurs exploitent leur PS3 sur un écran Full HD, d’autres font le choix assumé du CRT. Une configuration atypique, mais qui permet de profiter de Netflix et de son rendu si particulier, fidèle à cette époque (bénie ?) où le cathodique régnait encore en maître dans les salons (et dans la chambre de certains ados chanceux).
