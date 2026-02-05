C’est en 2009 que Netflix, qui se prépare à remanier son application, fait ses premiers pas sur la console de Sony, offrant aux joueurs la possibilité de parcourir le catalogue du géant américain entre deux sessions d’Assassin’s Creed, d’Uncharted ou encore de Ridge Racer 7. Le succès est tel que la PlayStation 3 s’impose quelques années plus tard comme l’une des principales plateformes d’accès à Netflix, bien avant la généralisation des box Internet et des Smart TV.

Et en 2026, fait assez remarquable, le service de streaming reste toujours accessible sur cette bonne vieille PS3, près de vingt ans après la sortie de la console. Une longévité exceptionnelle mais désormais comptée.