Il célèbrera bientôt son deuxième anniversaire, et pour l'occasion, le PS Portal de Sony pourrait bien hériter d'une fonction particulièrement demandée, à même de relancer (et pas qu'un peu) son intérêt chez les joueurs. On vous explique.
Lancé en novembre 2023 dans une relative indifférence, le PS Portal n’avait pas vraiment réussi à convaincre. Mais au fil des mises à jour, l’appareil a su gagner en intérêt et en performances. Et Sony ne compte pas s’arrêter là : une prochaine mise à jour majeure devrait enfin permettre le jeu via le cloud, en donnant accès cette fois aux titres présents dans la bibliothèque du joueur.
Et pourquoi pas un PS Portal pour Noël tout compte fait ?
En fin d'année dernière, Sony mettait à jour son périphérique de lecture à distance, permettant aux joueurs de jouer en streaming, directement depuis les serveurs PlayStation, à une sélection de jeux PS5 du catalogue PS Plus, et ce, « même s'ils ne disposent pas d'une console PS5 ».
Avec la mise à jour à venir, il ne s'agirait donc plus de se limiter aux seuls jeux compatibles du catalogue PS Plus, mais bien aux jeux acquis par le joueur. C'est en effet ce que semblent indiquer divers messages repérés ces derniers jours sur la boutique PS Store, notamment sur les fiches de The Outer Worlds 2 ou de Deliver At All Costs.
Toujours plus de streaming pour le PS Portal
La mention en question, et retirée depuis, indiquait : « Achetez ce jeu, et streamez-le directement sur votre PS Portal ou PS5 ». Tout porte donc à croire que dans un futur proche, l'accessoire permettra bel et bien de streamer certains, voire tous les jeux achetés sur la boutique en ligne de PlayStation, via le PS Portal, sans forcément que ceux-ci ne se trouvent dans le catalogue PS Plus.
Toujours dans les mentions (depuis retirées) repérées sur le PS Store, Sony précisait que cette fonctionnalité sera réservée aux abonnés PS Plus Premium, soit la formule d'abonnement la plus onéreuse (16,99€/mois) proposée par PlayStation. Reste désormais à attendre la confirmation du principal intéressé.
Jusqu'à présent, le PS Portal ne permet que deux modes de fonctionnement, à savoir le Remote Play, soit la possibilité de streamer à distance des jeux installés sur sa PS5 (à condition que celle-ci soit allumée), ainsi que la possibilité de streamer (sans console PS5 cette fois) une sélection de jeux issus du catalogue PS Plus Premium.
