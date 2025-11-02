Lancé en novembre 2023 dans une relative indifférence, le PS Portal n’avait pas vraiment réussi à convaincre. Mais au fil des mises à jour, l’appareil a su gagner en intérêt et en performances. Et Sony ne compte pas s’arrêter là : une prochaine mise à jour majeure devrait enfin permettre le jeu via le cloud, en donnant accès cette fois aux titres présents dans la bibliothèque du joueur.