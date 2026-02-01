Un peu moins de deux ans plus tard, la PS5 a naturellement gagné du terrain. La PS4 représente désormais une forme de contrainte technique pour le géant nippon, obligé de composer avec une base de joueurs toujours très solide sur l’ancienne génération.

Une longévité impressionnante, portée par des ventes qui culminent à 117 millions d’exemplaires dans le monde. Dans ce contexte, certaines rumeurs évoquent même un arrêt des livraisons de PS4 sur le marché japonais.

À cela s'ajoute bien sûr la sortie prochaine d'une certaine PlayStation 6, qui pourrait arriver d'ici 2028. Pour le géant nippon, il devient donc plus urgent que jamais de maximiser la présence de sa PS5 dans les foyers, à quelques mois (on l'espère) de la sortie d'un certain GTA 6, qui pourrait être disponible uniquement en version dématérialisée dans un premier temps.