Ces derniers jours, Sony a fait parvenir à certains joueurs, directement sur leur PS4, un message les invitant à envisager l'achat… d'une PS5 ! Et il y a une raison à cela.
Lancée il y a maintenant plus de cinq ans, la PS5 de Sony a vu son prix augmenter au fil du temps. Aussi, une poignée d’irréductibles joueurs continue encore et toujours de résister à l’envahisseur « next-gen », fidèle à cette bonne vieille PS4, dont le lancement remonte, lui, à 2013.
Sony veut accélérer la migration vers la PS5
Après avoir fait cohabiter les deux machines pendant plus de 5 ans, Sony va donc progressivement préparer la fin de vie d'une PS4 qui tient encore largement la route pour de nombreux joueurs. Dans le courant de cette année 2026, Sony va progressivement désactiver certains services à destination de la PS4, pour se consacrer pleinement bien sûr à sa petite sœur. C'est le cas notamment des jeux PS4 offerts chaque mois avec son service par abonnement PS Plus.
Aussi, à l'instar de Microsoft qui continue à faire du forcing chez les utilisateurs de Windows 10 pour passer à Windows 11, Sony a fait parvenir aux joueurs PS4 un message système, accompagné d'un QR Code, invitant ceux-ci à considérer plus que jamais la migration vers la PlayStation 5.
« Que vous soyez en train de rattraper votre retard sur les titres phares de 2025 ou que vous vous prépariez pour les jeux les plus attendus de 2026, c'est le moment idéal pour passer à une console PS5 », indique le géant nippon.
La PS4 progressivement dépourvue de certains services en 2026
À la mi-2024, la répartition entre joueurs PS4 et PS5 était encore quasiment à parts égales. Des dizaines de millions de joueurs à travers le monde continuaient ainsi d’utiliser la console lancée en 2013 comme plateforme de jeu principale, preuve de la longévité exceptionnelle de la PS4 et de la transition encore progressive vers la PS5.
Un peu moins de deux ans plus tard, la PS5 a naturellement gagné du terrain. La PS4 représente désormais une forme de contrainte technique pour le géant nippon, obligé de composer avec une base de joueurs toujours très solide sur l’ancienne génération.
Une longévité impressionnante, portée par des ventes qui culminent à 117 millions d’exemplaires dans le monde. Dans ce contexte, certaines rumeurs évoquent même un arrêt des livraisons de PS4 sur le marché japonais.
À cela s'ajoute bien sûr la sortie prochaine d'une certaine PlayStation 6, qui pourrait arriver d'ici 2028. Pour le géant nippon, il devient donc plus urgent que jamais de maximiser la présence de sa PS5 dans les foyers, à quelques mois (on l'espère) de la sortie d'un certain GTA 6, qui pourrait être disponible uniquement en version dématérialisée dans un premier temps.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique