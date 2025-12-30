Si vous grimaciez déjà devant l'étiquette de la PS5 Pro et ses 800 euros, préparez-vous psychologiquement. La mémoire GDDR7 nécessaire aux futures machines ne se contente plus de flamber, elle devient un produit de luxe inabordable. Les derniers rapports de l'industrie sont formels : la mémoire représente désormais plus de 35 pour cent du coût total de fabrication d'une console. Avec des contrats de mémoire DDR5 qui ont bondi de 7 à près de 20 dollars le gigaoctet chez Samsung en quelques semaines, l'équation économique devient un véritable casse-tête pour les fabricants.​

Sony et Microsoft se retrouvent face à un dilemme cornélien. Lancer leurs machines à la date prévue impliquerait d'accepter des coûts de production exorbitants, que ni eux ni les joueurs ne semblent prêts à absorber. Une PS6 à 1000 euros ? L'hypothèse fait froid dans le dos, mais elle n'a jamais été aussi crédible.