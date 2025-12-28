AMD n'a pas pris de gants pour annoncer la couleur à ses partenaires : la fête est finie. Le constructeur a prévenu ses distributeurs qu'une hausse généralisée d'environ 10% allait frapper ses cartes graphiques dès le début de l'année 2026. La raison invoquée est aussi simple qu'implacable puisque le coût de la mémoire vidéo flambe littéralement. Pour chaque tranche de 8 Go de mémoire intégrée, la facture grimpe d'une dizaine de dollars à la production, une augmentation qui gonflera mécaniquement une fois passée à la moulinette des marges des revendeurs. Si vous espériez que les Rouges jouent la carte du prix cassé pour contrer les Verts, c'est raté.

Du côté de chez NVIDIA, le silence est d'or, mais les signaux de fumée ne sont guère plus rassurants. Le caméléon réorganise discrètement ses chaînes d'approvisionnement et prépare le terrain pour une offre plus restreinte. Les bruits de couloir évoquent une réduction drastique des stocks de RTX 5000 grand public pour le premier semestre, une stratégie qui permettrait de maintenir des prix artificiellement élevés sans même avoir à l'annoncer officiellement. Avec une disponibilité potentiellement réduite de près de 40%, mettre la main sur une carte de nouvelle génération sans hypothéquer sa maison pourrait devenir un sport extrême.​