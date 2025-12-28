Si l'on devait jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, on pourrait dire que 2025 a été l'année où le hardware a cessé d'être une simple affaire de gros chiffres sur un benchmark. Nous avons basculé dans une ère où le logiciel, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, est venu au secours d'une physique qui commence sérieusement à plafonner.

Entre les lancements houleux de la fin 2024 et les ruptures de stock chroniques de 2025, monter un PC est devenu un exercice d'équilibriste. Sortez vos tournevis et vos tableurs, on récapitule les succès et les ratés qui ont marqué ces douze derniers mois.