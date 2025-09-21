En flashant sa carte Radeon avec un nouveau BIOS, un utilisateur a gonflé la consommation énergétique à plus ou moins 300 watts avec de jolis gains de performances à la clé.
S'il existe des modders qui se focalisent sur des choses inutiles comme utiliser une vapoteuse pour servir de relais à l'affichage de DOOM, il en est d'autres qui tentent des expériences autrement plus intéressantes, comme la mise en place, sur une carte graphique Radeon RX 9070, d'un BIOS pas prévu par AMD.
Débrider l'alimentation du GPU
De base, la Radeon RX 9070 d'AMD est déjà une carte très correcte qui offre de belles performances avec une consommation relativement mesurée qui s'établit autour de 220 watts.
Mais que se passe-t-il si on remplace son BIOS originel par celui de sa grande sœur, la Radeon RX 9070 XT ? Bien sûr, cela ne permet pas de modifier le nombre d'unités de calcul graphique présentes sur le GPU, mais avec ce BIOS, il est possible de, en quelque sorte, débrider le GPU. L'alimentation électrique grimpe alors sensiblement, pour atteindre autour de 300 watts.
Sur Reddit, c'est un certain noVa_realiZe qui tente l'expérience et, avant de présenter ses résultats, il met tout de suite en garde les utilisateurs tentés de faire la même expérience : cela peut aisément corrompre le BIOS de votre carte et la rendre inutilisable, il conseille donc de le faire plutôt sur un modèle doté de deux BIOS, pour plus de sécurité.
Jusqu'à 25 % de perfs en plus
Cela dit, noVa_realiZe n'avait pas deux BIOS sur sa carte graphique et l'opération semble s'être déroulée sans accroc. Après mise à jour du BIOS, sa Radeon RX 9070 n'est pas seulement restée fonctionnelle.
Elle a donc vu ses performances augmenter sensiblement avec un gain allant jusuq'à 25 % sur la scène Steel Nomad de 3DMark. De base, sa carte affichait 5 821 points, augmentés à 6 461 points après le flash du BIOS. NoVa_realiZe a ensuite réalisé quelques optimisations de tensions et de réglages mémoire pour aboutir à 7 277 points, soit un progrès de 25,013 % pour être tout à fait exact.
Dans les différents jeux testés par noVa_realiZe, les gains sont moins brillants, mais, à nouveau après quelques optimisations, la Radeon RX 9070 est tout de même parvenue à 78 images par seconde sur Cyberpunk 2077 en 1 440p avec diverses options ray tracing activées. Au final, cela se traduit en moyenne par des performances en progrès de 8 à 12 %.
Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'il est possible de flasher ainsi les cartes AMD : l'opération avait été réalisée sur les RX 480 (BIOS de la RX 580) ou sur les Vega 56 (BIOS de la Vega 64) par exemple. Merci donc à AMD de ne pas fermer cette porte, même si cela ne concerne que quelques passionnés.