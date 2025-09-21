De base, la Radeon RX 9070 d'AMD est déjà une carte très correcte qui offre de belles performances avec une consommation relativement mesurée qui s'établit autour de 220 watts.

Mais que se passe-t-il si on remplace son BIOS originel par celui de sa grande sœur, la Radeon RX 9070 XT ? Bien sûr, cela ne permet pas de modifier le nombre d'unités de calcul graphique présentes sur le GPU, mais avec ce BIOS, il est possible de, en quelque sorte, débrider le GPU. L'alimentation électrique grimpe alors sensiblement, pour atteindre autour de 300 watts.

Sur Reddit, c'est un certain noVa_realiZe qui tente l'expérience et, avant de présenter ses résultats, il met tout de suite en garde les utilisateurs tentés de faire la même expérience : cela peut aisément corrompre le BIOS de votre carte et la rendre inutilisable, il conseille donc de le faire plutôt sur un modèle doté de deux BIOS, pour plus de sécurité.