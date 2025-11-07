Plutôt que de jouer la surenchère, NVIDIA a préféré trouver le bon équilibre : un format compact à deux slots, un refroidissement discret, et une consommation maîtrisée autour des 250 watts.

La GeForce RTX 5070 redonne envie de monter une configuration sans se ruiner, tout en profitant des dernières technologies maison : DLSS 4, Multi-Frame Generation et Reflex.

En clair, c’est la carte du joueur « exigeant mais raisonnable » : celle qui permet de tout faire, en 1440p ultra fluide, mais aussi de pousser en 4K grâce au DLSS et à la Multi-Frame Generation dans les jeux compatibles, sans faire exploser le budget ni la facture d’électricité.