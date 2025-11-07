Après des années de turbulence côté GPU, 2025 ouvre enfin une nouvelle ère. Et dans ce contexte, une carte s’impose par son équilibre : la GeForce RTX 5070 est élue meilleure carte graphique de l’année par la rédaction de Clubic.

La GeForce RTX 5070 remporte l'Award de la meilleure carte graphique de l'année © Clubic
La GeForce RTX 5070 remporte l'Award de la meilleure carte graphique de l'année © Clubic

Avec l’arrivée de la génération Blackwell, NVIDIA arrive en terrain conquis : la marque atteint environ 94 % de parts de marché des cartes graphiques dédiées au second trimestre 2025.

Avec l’architecture Blackwell, la GeForce RTX 5070 se positionne comme une solution solide pour le gaming en 1440p. Elle surpasse la RTX 4070 d’environ 20 %, offrant une expérience fluide à cette résolution. Son format compact à deux slots et son efficacité énergétique en font un choix adapté aux configurations compactes.

GeForce RTX 5070, des performances haut de gamme pour un prix contenu

La RTX 5070 embarque des cœurs RT et Tensor de dernière génération, le DLSS 4 et la Multi-Frame Generation. Résultat selon nos tests : des performances proches d’un modèle haut de gamme de la génération précédente, sans les excès de consommation ou de coût.

🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.

(offre partenaire)

Le modèle Founder's Edition de NVIDIA est très compacte et conviendra parfaitement aux configurations mini © Colin Golberg
Le modèle Founder's Edition de NVIDIA est très compacte et conviendra parfaitement aux configurations mini © Colin Golberg

Plutôt que de jouer la surenchère, NVIDIA a préféré trouver le bon équilibre : un format compact à deux slots, un refroidissement discret, et une consommation maîtrisée autour des 250 watts.

La GeForce RTX 5070 redonne envie de monter une configuration sans se ruiner, tout en profitant des dernières technologies maison : DLSS 4, Multi-Frame Generation et Reflex.

En clair, c’est la carte du joueur « exigeant mais raisonnable » : celle qui permet de tout faire, en 1440p ultra fluide, mais aussi de pousser en 4K grâce au DLSS et à la Multi-Frame Generation dans les jeux compatibles, sans faire exploser le budget ni la facture d’électricité.

Les points forts de la GeForce RTX 5070 :

  • La multi-frame generation
  • La qualité d'image du DLSS 4
  • Format très compact
  • le ratio performances/prix
Une carte sobre au design réussi © Colin Golberg

Dans nos tests, la RTX 5070 se distingue de façon claire par son meilleur ratio performance/prix parmi toutes les cartes graphiques évaluées cette année. Les résultats parlent d’eux-mêmes : sur certains jeux DLSS4/MFG, elle délivre des performances proches d’une RTX 4090 tout en coûtant presque deux fois moins cher à son lancement.

La note finale et le test complet de la RTX 5070

Les autres cartes graphiques nominées qui ont marqué 2025

ASUS Prime Radeon RX 9070 XT
8 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
728,00 €
amazon.fr
819,00 €
Fnac
735,81 €
Infomax
749,90 €
Les plus
  • Performances intéressantes
  • Progrès très nets en ray tracing
  • Nuisances sonores très faibles
  • Excellent ratio perfs/prix
Les moins
  • Carte bien encombrante
  • Consommation un peu élevée
  • FSR 4 encore rare...
  • ... et pas au niveau de DLSS 4
Lire le test complet : ASUS Prime Radeon RX 9070 XT
NVIDIA GeForce RTX 5080
8 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
1349,97 €
GrosBill
1299,99 €
Fnac
1349,99 €
Fnac
1349,99 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Les performances en 1440p
  • Le DLSS 4 et la multi-frame generation
  • Le format compact 2-slots
  • Le ratio performances/prix
Les moins
  • La dépendance au DLSS4 et la MFG
Lire le test complet : NVIDIA GeForce RTX 5080
ASRock RX 9060 XT Challenger OC
7 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
303,46 €
Fnac
311,94 €
Materiel.net
329,95 €
GrosBill
349,99 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Performances intéressantes
  • Progrès très nets en ray tracing
  • Nuisances sonores très faibles
  • Excellent ratio perfs/prix
Les moins
  • Consommation un peu élevée
  • FSR 4 encore rare...
  • ...et pas au niveau de DLSS 4
Lire le test complet : ASRock RX 9060 XT Challenger OC
Intel Arc Battlemage B580
7 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
296,45 €
amazon.fr
277,69 €
GrosBill
269,79 €
Fnac
274,99 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Bon rapport performances-prix
  • Conception et finitions réussies
  • Ventilation discrète
  • 12 Go de VRAM
  • XeSS 2 sur la bonne voie
Les moins
  • Partie logicielle encore en retrait
  • XeSS 2 peu répandu
  • Interface PCIe 4.0 x8
Lire le test complet : Intel Arc Battlemage B580
À découvrir
Quelles sont les meilleures cartes graphiques en 2025 ?
31 octobre 2025 à 12h31
Comparatif