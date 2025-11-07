Après des années de turbulence côté GPU, 2025 ouvre enfin une nouvelle ère. Et dans ce contexte, une carte s’impose par son équilibre : la GeForce RTX 5070 est élue meilleure carte graphique de l’année par la rédaction de Clubic.
Avec l’arrivée de la génération Blackwell, NVIDIA arrive en terrain conquis : la marque atteint environ 94 % de parts de marché des cartes graphiques dédiées au second trimestre 2025.
Avec l’architecture Blackwell, la GeForce RTX 5070 se positionne comme une solution solide pour le gaming en 1440p. Elle surpasse la RTX 4070 d’environ 20 %, offrant une expérience fluide à cette résolution. Son format compact à deux slots et son efficacité énergétique en font un choix adapté aux configurations compactes.
GeForce RTX 5070, des performances haut de gamme pour un prix contenu
La RTX 5070 embarque des cœurs RT et Tensor de dernière génération, le DLSS 4 et la Multi-Frame Generation. Résultat selon nos tests : des performances proches d’un modèle haut de gamme de la génération précédente, sans les excès de consommation ou de coût.
Plutôt que de jouer la surenchère, NVIDIA a préféré trouver le bon équilibre : un format compact à deux slots, un refroidissement discret, et une consommation maîtrisée autour des 250 watts.
La GeForce RTX 5070 redonne envie de monter une configuration sans se ruiner, tout en profitant des dernières technologies maison : DLSS 4, Multi-Frame Generation et Reflex.
En clair, c’est la carte du joueur « exigeant mais raisonnable » : celle qui permet de tout faire, en 1440p ultra fluide, mais aussi de pousser en 4K grâce au DLSS et à la Multi-Frame Generation dans les jeux compatibles, sans faire exploser le budget ni la facture d’électricité.
Les points forts de la GeForce RTX 5070 :
- La multi-frame generation
- La qualité d'image du DLSS 4
- Format très compact
- le ratio performances/prix
Dans nos tests, la RTX 5070 se distingue de façon claire par son meilleur ratio performance/prix parmi toutes les cartes graphiques évaluées cette année. Les résultats parlent d’eux-mêmes : sur certains jeux DLSS4/MFG, elle délivre des performances proches d’une RTX 4090 tout en coûtant presque deux fois moins cher à son lancement.
La note finale et le test complet de la RTX 5070
Les autres cartes graphiques nominées qui ont marqué 2025
- Performances intéressantes
- Progrès très nets en ray tracing
- Nuisances sonores très faibles
- Excellent ratio perfs/prix
- Carte bien encombrante
- Consommation un peu élevée
- FSR 4 encore rare...
- ... et pas au niveau de DLSS 4
- Les performances en 1440p
- Le DLSS 4 et la multi-frame generation
- Le format compact 2-slots
- Le ratio performances/prix
- La dépendance au DLSS4 et la MFG
- Bon rapport performances-prix
- Conception et finitions réussies
- Ventilation discrète
- 12 Go de VRAM
- XeSS 2 sur la bonne voie
- Partie logicielle encore en retrait
- XeSS 2 peu répandu
- Interface PCIe 4.0 x8