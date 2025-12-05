Certaines décisions financières mériteraient presque une minute de silence, tant elles défient la logique mathématique la plus élémentaire. En pleine crise des composants, un passionné vient d'accepter une transaction qui restera probablement dans les annales comme la plus mauvaise affaire de cette fin d'année 2025.
L'hiver est rude pour les portefeuilles des gamers. Alors que le monde entier s'arrache la moindre barrette de mémoire disponible, créant une pénurie sans précédent, la valeur de la mémoire vive atteint des sommets vertigineux. C'est dans ce contexte délirant qu'un utilisateur a choisi de se délester d'un kit colossal de 192 gigaoctets de mémoire DDR5. En échange de ce trésor de guerre, il n'a récupéré qu'une simple GeForce RTX 5070 Ti. Une opération qui revient peu ou prou à troquer un lingot d'or contre une jolie bague en argent, le tout avec le sourire.
Le casse du siècle a eu lieu sur un forum
Il faut croire que l'envie de jouer en haute définition obscurcit parfois le jugement. La GeForce RTX 5070 Ti est certes une carte graphique tout à fait respectable, capable de belles prouesses techniques, mais elle se négocie aujourd'hui sous la barre des mille euros. En face, le kit de mémoire cédé représente une petite fortune. Avec l'explosion des tarifs, ces quatre barrettes de 48 gigaoctets valent désormais entre deux et trois fois le prix de la carte graphique obtenue. L'heureux bénéficiaire de la mémoire a réalisé l'affaire de sa vie, récupérant pour une bouchée de pain un équipement que les professionnels s'arrachent à prix d'or pour leurs stations de travail.
Le déséquilibre est tel qu'il provoque l'hilarité, teintée de pitié, des observateurs avertis. Dans le marché actuel, ce volume de mémoire aurait pu permettre de négocier une carte graphique bien plus prestigieuse, comme le fleuron de la gamme actuelle, la fameuse RTX 5090. Au lieu de cela, notre protagoniste repart avec un composant de milieu de gamme, laissant derrière lui une valeur marchande qui aurait pu financer la quasi-totalité d'un nouvel ordinateur haut de gamme. C'est une leçon brutale sur l'importance de surveiller le cours des composants avant de serrer la main de son interlocuteur.
Quand l'intelligence artificielle assèche les stocks
Cette mésaventure individuelle met en lumière la folie collective qui s'est emparée du secteur. Les coupables sont tout désignés. Les géants du numérique et leurs gargantuesques centres de données dédiés à l'intelligence artificielle engloutissent la production mondiale de puces mémoire. La priorité donnée aux équipements pour serveurs a créé une famine organisée pour le grand public, propulsant les étiquettes vers des sommets jamais vus. Depuis l'été, les tarifs ont doublé, voire triplé pour certaines références performantes, transformant la mémoire vive en produit de luxe.
La situation ne risque d'ailleurs pas de s'arranger de sitôt. Les analystes prévoient que cette tension sur les approvisionnements perdurera bien au-delà de l'année prochaine. Conserver ses barrettes de mémoire est devenu le meilleur placement financier du moment, bien plus rentable que certains livrets d'épargne. Dans ce climat d'incertitude, voir un utilisateur dilapider un tel capital technologique pour une carte graphique si commune a de quoi faire grincer des dents. Si vous possédez de la mémoire vive en quantité, gardez-la précieusement, vous êtes assis sur une mine d'or qui ne cesse de prendre de la valeur.