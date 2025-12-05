Il faut croire que l'envie de jouer en haute définition obscurcit parfois le jugement. La GeForce RTX 5070 Ti est certes une carte graphique tout à fait respectable, capable de belles prouesses techniques, mais elle se négocie aujourd'hui sous la barre des mille euros. En face, le kit de mémoire cédé représente une petite fortune. Avec l'explosion des tarifs, ces quatre barrettes de 48 gigaoctets valent désormais entre deux et trois fois le prix de la carte graphique obtenue. L'heureux bénéficiaire de la mémoire a réalisé l'affaire de sa vie, récupérant pour une bouchée de pain un équipement que les professionnels s'arrachent à prix d'or pour leurs stations de travail.

Le déséquilibre est tel qu'il provoque l'hilarité, teintée de pitié, des observateurs avertis. Dans le marché actuel, ce volume de mémoire aurait pu permettre de négocier une carte graphique bien plus prestigieuse, comme le fleuron de la gamme actuelle, la fameuse RTX 5090. Au lieu de cela, notre protagoniste repart avec un composant de milieu de gamme, laissant derrière lui une valeur marchande qui aurait pu financer la quasi-totalité d'un nouvel ordinateur haut de gamme. C'est une leçon brutale sur l'importance de surveiller le cours des composants avant de serrer la main de son interlocuteur.