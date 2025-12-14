Alors que des rumeurs indiquaient à la rentrée dernière que NVIDIA pourrait arrêter la production de ses fers-de-lance, les GeForce RTX 5080 et RTX 5090, il est aujourd'hui bien difficile de trouver la moindre preuve.

En revanche, ce qui semble à peu près certain, c'est que la firme américaine se prépare à l'arrêt complet des précédentes générations. Si les modèles série 4000 d'entrée de gamme ont sans doute encore quelques mois devant eux, il en va tout autrement de la génération Ampere. Lancée en pleine « période COVID », cette gamme aura fait vibrer de nombreux joueurs grâce à son très bon rapport performances/prix, notamment sur des cartes comme la RTX 3070.

Sur les modèles les plus puissants, l'arrivée de la génération Lovelace a mis un rapide terme à la production et les GeForce RTX 3080 ou RTX 3090 ne sont plus disponibles depuis bien longtemps. En revanche, la RTX 3070 a été en vente pendant encore un petit moment et il se trouve encore des RTX 3060 chez de nombreux revendeurs… plus pour très longtemps.