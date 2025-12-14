Rien de surprenant, sachant que NVIDIA poursuit la transition de sa gamme vers les seules générations RTX série 4000 et série 5000.
C'est une page qui se tourne chez NVIDIA. Une page que l'on avait consulté avec plaisir alors que les cartes graphiques GeForce RTX 3000 auraient offert le meilleur rapport performances/prix NVIDIA à leur lancement. Mais voilà, même la RTX 3060 semble en fin de vie.
La GeForce RTX 3060 tire sa révérence
Alors que des rumeurs indiquaient à la rentrée dernière que NVIDIA pourrait arrêter la production de ses fers-de-lance, les GeForce RTX 5080 et RTX 5090, il est aujourd'hui bien difficile de trouver la moindre preuve.
En revanche, ce qui semble à peu près certain, c'est que la firme américaine se prépare à l'arrêt complet des précédentes générations. Si les modèles série 4000 d'entrée de gamme ont sans doute encore quelques mois devant eux, il en va tout autrement de la génération Ampere. Lancée en pleine « période COVID », cette gamme aura fait vibrer de nombreux joueurs grâce à son très bon rapport performances/prix, notamment sur des cartes comme la RTX 3070.
Sur les modèles les plus puissants, l'arrivée de la génération Lovelace a mis un rapide terme à la production et les GeForce RTX 3080 ou RTX 3090 ne sont plus disponibles depuis bien longtemps. En revanche, la RTX 3070 a été en vente pendant encore un petit moment et il se trouve encore des RTX 3060 chez de nombreux revendeurs… plus pour très longtemps.
Quelques poignées de cartes encore en vente
Relayée par nos confrères de VideoCardz, ce qui n'est encore qu'un rumeur semble toutefois reposer sur des sources fiables, les forums toujours riches de multiples informations de Board Channels.
« La série NVIDIA RTX 3060 a été commercialisée pendant longtemps. Bien que NVIDIA ait cessé la production de ce GPU il y a quelque temps, ses partenaires disposaient encore de stocks. Ces stocks ont duré jusqu'au milieu de cette année environ, avant d'être complètement épuisés. Bien que quelques cartes soient encore disponibles sur le marché, il s'agit surtout de cartes ayant servi au minage ou reconditionnées, et les volumes disponibles sont désormais faibles.
Des marques comme Colorful et Galax ont écoulé la plupart de leurs stocks en septembre et en octobre. Par la suite, seule Zotac disposait encore d'un stock important de RTX 3060, mais ce stock a été presque entièrement vendu au cours du mois de novembre. Cela signifie que les RTX 3060 neuves ont presque toutes été vendues et qu'à partir de ce mois-ci, la carte devrait officiellement quitter le marché, "mettre fin à sa mission" ».
Notez que ces informations concernent essentiellement le marché asiatique et en France, quelques références de RTX 3060 sont encore notées « en stock » chez certains revendeurs : des Gigabyte ou des MSI notamment, mais cela ne devrait pas non plus durer.