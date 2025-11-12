Sony a annoncé que la PlayStation 5 avait atteint la barre des 84 millions d'unités vendues. Le géant japonais entend prolonger son cycle de vie bien au-delà des standards habituels.
Cinq ans après un lancement un poil compliqué, la PS5 affiche une forme olympique. Les derniers résultats financiers de Sony révèlent des chiffres qui donnent le sourire, et une stratégie assumée, qui consiste à transformer la console en vraie marathonienne. Plus question de brûler les étapes comme autrefois. Cette fois, la direction financière du groupe nippon s'est dotée d'une feuille de route qui pourrait bien chambouler les habitudes du secteur.
La PS5 dépasse les 84 millions d'unités vendues dans le monde
Avec 84,2 millions d'exemplaires écoulés depuis novembre 2020, la PlayStation 5 rattrape sa grande sœur à toute vitesse. La PS4, elle, plafonne à 86 millions d'unités vendues. L'écart se réduit à moins de deux millions, et le dépassement semble inévitable d'ici ou pendant les fêtes. Au dernier trimestre, ce sont 3,9 millions de PS5 supplémentaires qui ont été achetées.
Le programme PlayStation Plus grimpe aussi en flèche, avec 119 millions d'abonnés actifs mensuels, contre 116 millions au trimestre précédent. Côté logiciels, 80,3 millions de jeux ont trouvé preneur entre juillet et septembre 2025, toutes générations confondues. Ghost of Yotei symbolise bien la dynamique, avec 3,3 millions d'exemplaires vendus dès le premier mois.
La division Game & Network Services de Sony affiche une belle croissance de ses revenus. Après les galères d'approvisionnement qui ont pourri les deux premières années, la machine tourne enfin à plein régime. Le fabricant peut désormais avoir une vision à long terme, sans craindre les ruptures de stock.
Sony veut étendre le cycle de vie de la PS5 jusqu'en 2030
« Nous pensons que la PS5 n'est qu'au milieu de son parcours, et nous prévoyons vraiment de l'étendre encore davantage. » Les mots de Lin Tao, la directrice financière de Sony, sont plus qu'intéressants. Sa déclaration, rapportée par Tech Radar, tranche avec les cycles traditionnels de six à sept ans chez Sony.
Le modèle PS4 a clairement servi de référence. « Les cycles de vie des consoles semblent s'allonger de plus en plus », observe Lin Tao, qui rappelle que la PS4, lancée en 2013, compte encore « de nombreux utilisateurs actifs qui profitent de la console » plus d'une décennie après. Une longévité que Sony veut reproduire, voire surpasser.
Interrogée sur les « futurs lancements et successeurs », la dirigeante botte en touche. Les rumeurs tablent pourtant sur une PS6 qui pourrait arriver entre fin 2027 et début 2028. Sony pourrait jouer la carte de la cohabitation générationnelle, en faisant vivre deux machines simultanément pendant plusieurs années. Un pari audacieux, à l'heure où la puissance brute commence à plafonner.
