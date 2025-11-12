Cinq ans après un lancement un poil compliqué, la PS5 affiche une forme olympique. Les derniers résultats financiers de Sony révèlent des chiffres qui donnent le sourire, et une stratégie assumée, qui consiste à transformer la console en vraie marathonienne. Plus question de brûler les étapes comme autrefois. Cette fois, la direction financière du groupe nippon s'est dotée d'une feuille de route qui pourrait bien chambouler les habitudes du secteur.