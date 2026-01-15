Lancée il y a plus d'un an déjà (et oui), la « console la plus puissante du monde », à savoir la PlayStation 5 Pro, n'a pas forcément convaincu même les plus attachés à la gamme PlayStation, la faute à des optimisations timides, voire parfois ratées…
Avec sa PS5 Pro, Sony promettait aux joueurs « des fonctionnalités incroyables comme le ray tracing avancé, une clarté d'image très nette sur votre téléviseur 4K et un taux d'affichage fantastique pour le gameplay ». Dans les faits, oui, les jeux qui bénéficient d'une optimisation dédiée proposent un meilleur confort général, mais la différence n'est souvent pas aussi impressionnante que ce que l'on attendait d'une console à 799€. À cela s'ajoute également un PSSR balbutiant, parfois très efficace, et parfois à l'origine de sérieux soucis sur certains titres lors de leurs mises à jour (Silent Hill 2, Star Wars Outlaws, etc.).
Vers un PSSR 2.0 en mars prochain pour la PS5 Pro ?
Côté joueurs, difficile donc de masquer une certaine déception face à la PS5 Pro. Si le PlayStation Spectral Super Resolution se voulait prometteur, voire révolutionnaire sur le papier, il peine encore à tenir toutes ses promesses en pratique. Une situation qui pourrait toutefois évoluer dès le mois de mars.
Selon plusieurs informations, Sony préparerait en effet une mise à jour du firmware susceptible d’être déployée dans les prochaines semaines. Celle-ci marquerait l’arrivée d’un PSSR 2.0, attendu au tournant, avec à la clé de nombreuses optimisations.
Pour des jeux plus fluides, et un affichage plus net, plus table
La PS5 Pro pourrait donc prochainement profiter d’évolutions techniques majeures, avec l’intégration de fonctionnalités proches de celles proposées par le FSR 4 d’AMD, sur lequel les ingénieurs de chez Sony s’appuieraient directement.
Objectif affiché : améliorer à la fois les performances et la qualité d’image, en s’appuyant sur des algorithmes de mise à l’échelle plus avancés et mieux optimisés pour le matériel de la console.
Dans les faits, ces améliorations pourraient se traduire par une hausse sensible du frame rate, notamment pour les jeux qui plafonnaient jusqu’ici autour de 70 à 80 images par seconde, mais aussi par un rendu en plus haute définition pour certains titres plus anciens initialement limités à de basses résolutions, avec un upscaling là encore mieux géré. On pense notamment aux jeux des anciennes générations de PlayStation, qui pourraient s'afficher sous un tout nouveau jour.
Sony prévoirait également de nouveaux outils de débogage à destination des développeurs, afin de faciliter l’exploitation de ces avancées techniques et d’optimiser plus finement les jeux à venir et ceux déjà disponibles.
Pour le géant nippon, l’enjeu est clair : offrir un second souffle à la PS5 Pro, dont le tarif de 799 euros (et ce, sans lecteur de disque rappelons-le) demeure encore un souvenir un peu amer pour une partie de ses propriétaires…
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique