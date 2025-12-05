Pour contexte, cette chaîne YouTube avait été la première à parler du PSSR en parvenant à en préciser les contours avant même l'arrivée de la PS5 Pro sur le marché. Par la suite, en mai 2025, Moore's Law Is Dead avait indiqué que Sony travaillait activement sur une nouvelle version de son PSSR, avec l'objectif de doper la qualité d'image tout en réduisant l'utilisation de ressources. Les nouvelles informations partagées cette semaine par MLID méritent donc toute notre attention.

La chaîne explique en effet que le PSSR2 (apparemment surnommé Mult-Frame Super Resolution 2 ou MFSR2 en interne), utiliserait à la fois un nouvel algorithme et de toutes nouvelles API pour gagner sérieusement en performances. Le PSSR2 parviendrait ainsi à améliorer considérablement la qualité d'image par rapport au PSSR, et ce, tout en réduisant le « temps de traitement du GPU ». En parallèle, on apprend que le PSSR2 réussirait également à utiliser moins de mémoire que le PSSR premier du nom.

La source dont MLID tient ses informations assure d'ailleurs que le PSSR2 n'aurait rien d'une mise à jour mineure « de type 0.5 ». Il représenterait pour Sony et la PlayStation 5 Pro une véritable mise à jour « majeure ».