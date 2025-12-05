Attendue courant 2026, la prochaine version de la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) pourrait changer pas mal de choses pour la PlayStation 5 Pro, en améliorant sensiblement la qualité d'image en jeu… sans impact sur les performances. Au contraire même.
Jouer sur PlayStation 5 Pro pourrait devenir encore plus satisfaisant d'ici quelques mois. C'est ce que l'on apprend de la chaîne YouTube Moore's Law Is Dead (souvent très fiable), qui dévoile en vidéo une nouvelle fuite concernant la future technologie PSSR2 de Sony. Attendue courant 2026, cette nouvelle version de la PlayStation Spectral Super Resolution devrait permettre un bond technologique substantiel par rapport à l'actuelle mouture du PSSR.
Sony préparerait du lourd avec son PSSR2
Pour contexte, cette chaîne YouTube avait été la première à parler du PSSR en parvenant à en préciser les contours avant même l'arrivée de la PS5 Pro sur le marché. Par la suite, en mai 2025, Moore's Law Is Dead avait indiqué que Sony travaillait activement sur une nouvelle version de son PSSR, avec l'objectif de doper la qualité d'image tout en réduisant l'utilisation de ressources. Les nouvelles informations partagées cette semaine par MLID méritent donc toute notre attention.
La chaîne explique en effet que le PSSR2 (apparemment surnommé Mult-Frame Super Resolution 2 ou MFSR2 en interne), utiliserait à la fois un nouvel algorithme et de toutes nouvelles API pour gagner sérieusement en performances. Le PSSR2 parviendrait ainsi à améliorer considérablement la qualité d'image par rapport au PSSR, et ce, tout en réduisant le « temps de traitement du GPU ». En parallèle, on apprend que le PSSR2 réussirait également à utiliser moins de mémoire que le PSSR premier du nom.
La source dont MLID tient ses informations assure d'ailleurs que le PSSR2 n'aurait rien d'une mise à jour mineure « de type 0.5 ». Il représenterait pour Sony et la PlayStation 5 Pro une véritable mise à jour « majeure ».
Sony en passe de surclasser AMD sur le supersampling ?
Pour nous permettre de quantifier un peu mieux ce gain générationnel qu'on nous promet copieux, Moore's Law Is Dead relate que le passage du PSSR au PSSR2 serait équivalent à la transition du FSR3 au FSR4 chez AMD, salué pour les progrès colossaux opérés avec la dernière version de sa technologie de supersampling « maison ».
En d'autres termes, Sony préparerait vraiment du lourd pour 2026 en la matière, d'autant que la firme aurait, en plus, développé plus d'outils voués au PSSR qu'AMD n'en aurait à disposition pour ses technologies FSR3 ou FSR4. Cela pourrait aider les développeurs à optimiser plus vite et plus efficacement leurs jeux pour le PSSR2.
Dernière précision intéressante, le développement du PSSR2 resterait indépendant du FSR. En plus du PSSR2, la PlayStation 5 Pro devrait donc, aussi, pouvoir bénéficier du FSR 4 dès l'année prochaine… De quoi nous laisser espérer de très belles choses d'ici au lancement de la PlayStation 6, pressenti par certaines sources pour fin 2027 / début 2028.