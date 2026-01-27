Toujours attendu pour le 19 novembre prochain, GTA 6 pourrait arriver sous une forme pour le moins controversée, avec une disponibilité 100% numérique dans un premier temps.
C'est incontestablement LE jeu le plus attendu de l'année, et sans doute aussi l'un des jeux les plus attendus de ces 20 dernières années, GTA 6 devrait (si tout va bien) arriver sur nos consoles le 19 novembre prochain. Pour le lancement, Rockstar Games pourrait toutefois prendre des dispositions exceptionnelles, et même inédites pour un jeu GTA.
GTA 6 d'abord en version numérique uniquement ?
Selon de récentes rumeurs relayées par une source issue de la distribution, réputée fiable (et déjà à l’origine d’informations avérées, comme le portage de Flight Simulator sur PS5) GTA 6 pourrait, dans un premier temps, être commercialisé exclusivement en version dématérialisée.
En clair, lors de son lancement prévu le 19 novembre 2026, aucun exemplaire physique du jeu ne serait disponible en magasin. Les joueurs devraient alors passer uniquement par le PlayStation Store et le Xbox Store pour se procurer le titre, et n'auraient donc aucun intérêt à harceler les vendeurs des boutiques spécialisées les jours précédant la sortie officielle.
Une stratégie qui viserait à limiter les risques de fuites en amont de la sortie, certaines copies pouvant se retrouver entre les mains de joueurs plusieurs jours (voire semaines) à l’avance, avec à la clé spoilers et spéculations incontrôlées.
Une volonté d'éviter les fuites et les spoilers… mais un vrai souci de prix pour les joueurs
Pour Rockstar Games, cette décision permettrait de s'offrir une forme de tranquillité, pour assurer le lancement d'un jeu pour le moins attendu (et crucial pour le marché). Une décision inédite pour un GTA, mais pas pour le marché du jeu vidéo, Alan Wake 2 (pour ne citer que lui) avait adopté cette même stratégie.
Pour les joueurs, ce choix aurait aussi un avantage : celui de limiter drastiquement les risques de spoilers au moment du lancement. En contrepartie, cela reviendrait à imposer l’achat d’une version dématérialisée pour celles et ceux qui souhaitent jouer dès le premier jour, soit un véritable crève-cœur pour les adeptes du format physique.
Il faudrait alors trancher, se tourner vers la version numérique pour plonger immédiatement dans GTA 6, ou patienter (probablement plusieurs semaines) avant l’arrivée de l’édition physique. Une attente supplémentaire, avec le risque permanent de spoilers, venant encore rallonger une impatience déjà mise à rude épreuve.
Évidemment, une sortie 100% dématérialisée soulève une autre question sensible : celle du prix de vente. En l’absence de version physique, GTA 6 ne profiterait d’aucune promotion de lancement chez les revendeurs habituels ni de « bon plan » permettant de faire baisser la note.
Les joueurs devraient ainsi s’en remettre exclusivement au tarif affiché sur le PlayStation Store et la boutique Xbox. Un prix qui pourrait sans surprise s’aligner sur les standards les plus élevés du marché, autour de 80 euros (à l’image de Mario Kart World sur l’eShop), voire dépasser ce seuil…
Et vous, achèterez-vous GTA 6 si le jeu n'est proposé dans un premier temps qu'en version dématérialisée (et à plus de 80€) ?
