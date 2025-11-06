Dès ce jeudi 6 novembre (à partir de 15h), les abonnés au service PS Plus Premium peuvent profiter du streaming dans le cloud de certains jeux PS5 déjà présents dans leur bibliothèque numérique personnelle.

Dès le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, des milliers de titres PS5 seront compatibles, parmi lesquels plusieurs poids lourds du catalogue : Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V ou, encore, Resident Evil 4. Une fonction qui vient donc s'ajouter au streaming dans le Cloud, déjà disponible.