À compter d'aujourd'hui jeudi 6 novembre, et à quelques jours de son deuxième anniversaire, le PS Portal s'offre une mise à jour majeure apportant une nouvelle fonctionnalité très attendue
Il y a quelques jours à peine, certains indices disséminés sur la boutique PS Store laissaient deviner l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité pour le PS Portal, ouvrant la voie à une nouvelle ère de cloud gaming, permettant la prise en charge des jeux PS5 numériques de la bibliothèque du joueur. Une fonctionnalité forcément très attendue, et qui est disponible… aujourd'hui même !
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Il est grand temps de (re)mettre à jour votre PS Portal !
Ainsi, presque 12 mois après le lancement du streaming dans le cloud, qui a permis aux membres PlayStation Plus Premium d’accéder à une sélection de jeux PS5 sans avoir à allumer une quelconque PS5, Sony continue d'étoffer les possibilités offertes par son PS Portal.
Dès ce jeudi 6 novembre (à partir de 15h), les abonnés au service PS Plus Premium peuvent profiter du streaming dans le cloud de certains jeux PS5 déjà présents dans leur bibliothèque numérique personnelle.
Dès le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, des milliers de titres PS5 seront compatibles, parmi lesquels plusieurs poids lourds du catalogue : Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V ou, encore, Resident Evil 4. Une fonction qui vient donc s'ajouter au streaming dans le Cloud, déjà disponible.
C'est quoi la nouveauté ?
Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité du PS Portal ouvre de nouvelles possibilités de jeu pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Il devient ainsi possible de partager une session locale : jouer côte à côte avec un ami utilisant la même PS5 (sous un autre compte) ou, encore, streamer son jeu favori pendant qu’une autre personne regarde un film sur la console.
Cette fonctionnalité apporte également une plus grande liberté de jeu en mobilité. Les joueurs peuvent désormais lancer leurs titres PS5 depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Wi-Fi haut débit (à l’hôtel, dans un café, chez un ami, etc.) sans forcément que leur console soit allumée, ni même disponible, puisque la fonction permet de jouer même lorsque la PS5 est éteinte ou utilisée par un autre compte.
Pour l'occasion, Sony annonce avoir également procédé à une refonte de l'interface utilisateur, avec désormais trois onglets bien distincts, le premier dédié à la lecture à distance, le second au streaming dans le Cloud et le dernier dédié à la recherche.
De plus, l'audio 3D est désormais disponible lors de la lecture à distance et du streaming dans le cloud avec les jeux pris en charge (à condition de disposer d'un périphérique audio compatible, comme les écouteurs Sony Pulse Explore).
À cela s'ajoutent un nouveau système de verrouillage par mot de passe et un écran permettant de vérifier la qualité du réseau.
- La meilleure solution pour le Remote Play PS5
- La prise en mains (et les fonctions DualSense)
- La configuration, simplissime