En démarrant votre PS5, une nouvelle mise à jour du firmware vous attend. Parmi ses nouveautés, elle enrichit considérablement les options d’appairage de la manette DualSense, offrant une flexibilité inédite pour la connecter à plusieurs appareils, sans passer par le fastidieux processus d'association. Explications.
Au fil de mises à jour régulières, Sony continue d’affiner l’expérience de sa PlayStation 5. La dernière mise à jour du système, actuellement en cours de déploiement, apporte une petite nouveauté bien pratique, à savoir la possibilité d’associer les manettes DualSense et DualSense Edge à plusieurs appareils en simultané.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Une nouvelle mise à jour pour booster les possibilités offertes par la DualSense
Concrètement, plus besoin de passer par la fastidieuse étape de réappairage à chaque changement d’écran ou de console : un simple basculement suffit désormais pour passer de l’un à l’autre.
Pour cela, une fois la mise à jour de la PS5 effectuée, ce sont les manettes DualSense qui vont bénéficier à leur tour d'une petite mise à jour, laquelle s'effectue en quelques secondes, sans le moindre câble.
« Nous considérons que la compatibilité de nos périphériques avec différentes plateformes offrira une expérience vidéoludique plus flexible et homogène », explique PlayStation.
Une manette, quatre possibilités
Désormais, il est donc possible d'enregistrer un maximum de quatre appareils à la fois, et de facilement passer de l’un à l’autre directement depuis la manette DualSense.
Pour profiter de cette nouvelle fonction, encore faut-il passer par une petite manipulation. Première étape, s’assurer que la manette est bien éteinte.
Ensuite, il convient de placer la manette en mode appairage en pressant simultanément l’une des touches d’action (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) et la touche PS pendant plus de cinq secondes. La barre lumineuse, ainsi que l’indicateur de joueur, clignoteront deux fois pour confirmer l’opération.
Il ne reste plus qu’à activer le Bluetooth sur l’appareil cible, lancer une recherche de périphériques, puis sélectionner la manette dans la liste proposée. Une fois connectée, la barre lumineuse s’allume et l’indicateur de joueur se met à clignoter, indiquant le numéro d’emplacement attribué. En plus de la PS5 (et/ou de la PS5 Pro), on peut par exemple appairer sa manette à son smartphone, à son PC et/ou à une Smart TV.
Dès lors, changer de périphérique connecté nécessite d’appuyer simultanément sur la touche PS et sur la touche d’action (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) correspondant à l’emplacement souhaité.
Et bonne nouvelle : cette manipulation fonctionne que la manette soit allumée ou éteinte, pour un passage d’un appareil à l’autre sans accroc.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Les possibilités de personnalisation
- La nouvelle surface "grip"
- Les joysticks amovibles et donc réparables