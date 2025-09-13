Le bouton central de la manette Xbox prend du galon sur Windows 11 : un appui prolongé ouvre désormais la Vue des tâches. Un geste simple qui fluidifie la navigation au gamepad, sans lâcher la manette.
- Le bouton Xbox de la manette permet maintenant d'accéder à la Vue des tâches avec un appui prolongé.
- Un appui court ouvre la Game Bar, facilitant l'accès aux outils de jeu sans lâcher la manette.
- Un clavier virtuel optimisé pour la manette simplifie la saisie sur Windows 11, rendant l'utilisation plus conviviale.
Microsoft continue d’ajuster Windows 11 pour un usage plus naturel au contrôleur. La logique est claire: rapprocher l’ergonomie PC de celle d’une console, surtout sur les machines de jeu portables. Le résultat s’en ressent au quotidien, avec des actions système plus directes et moins d’allers-retours clavier-souris.
Un bouton, trois gestes
Au centre de la manette, le bouton Xbox orchestre désormais trois actions selon la durée de pression. Un appui court maintient l’accès à la Game Bar, le hub d’outils du joueur (captures, performance, audio). Un appui plus long bascule vers Task View, la Vue des tâches de Windows 11 : un carrousel clair pour changer d’application ou gérer les bureaux en un clin d’œil.
Le maintien prolongé conserve sa vocation d’origine: éteindre la manette sans toucher au bureau. L’ensemble compose un trio cohérent qui épouse les réflexes de jeu: accès rapide aux overlays, fenêtres à la demande, gestion de l’alimentation au besoin. Le déploiement suit la trajectoire habituelle, d’abord via les canaux Windows Insider, puis au grand public.
Cette évolution accompagne une refonte plus large à : l’apparition d’un clavier virtuel taillé pour la manette. Déclenché par la combinaison Xbox + Y, ce clavier adopte une disposition verticale lisible, des touches larges et des raccourcis dédiés (X pour effacer, Y pour l’espace, Menu pour valider). De quoi répondre à un besoin simple : saisir une recherche ou entrer un mot de passe sans poser la manette. De là à dire que Microsoft veut que vous puissiez piloter votre PC depuis votre canapé, il n'y a qu'un pas !