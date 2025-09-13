Au centre de la manette, le bouton Xbox orchestre désormais trois actions selon la durée de pression. Un appui court maintient l’accès à la Game Bar, le hub d’outils du joueur (captures, performance, audio). Un appui plus long bascule vers Task View, la Vue des tâches de Windows 11 : un carrousel clair pour changer d’application ou gérer les bureaux en un clin d’œil.

Le maintien prolongé conserve sa vocation d’origine: éteindre la manette sans toucher au bureau. L’ensemble compose un trio cohérent qui épouse les réflexes de jeu: accès rapide aux overlays, fenêtres à la demande, gestion de l’alimentation au besoin. Le déploiement suit la trajectoire habituelle, d’abord via les canaux Windows Insider, puis au grand public.