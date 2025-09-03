Le nouveau pilote PS Link intègre un menu rapide accessible depuis la barre des tâches système ou en appuyant trois fois sur le bouton PS Link de l'appareil. Cette interface permet de modifier les paramètres audio des casques Pulse Elite et Pulse Explore, tout en affichant le niveau de batterie et les notifications de mise à jour du firmware disponible.

L'installation du pilote autorise également la mise à jour directe du firmware des appareils audio et du dongle PS Link depuis le PC. Les casques Elite et Explore devront être connectés directement à l'ordinateur via câble USB pour effectuer ces mises à jour.