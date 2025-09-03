Sony lance enfin un pilote dédié à PlayStation Link pour Windows, près de deux ans après l’introduction de sa technologie audio sans fil. Les utilisateurs de casques Pulse Elite et Pulse Explore vont pouvoir gérer leurs paramètres directement depuis leur ordinateur.
- Sony a lancé un pilote pour PlayStation Link, permettant de gérer les casques Pulse Elite et Pulse Explore sur PC.
- Le pilote permet d'ajuster les paramètres audio et de mettre à jour le firmware directement depuis l'ordinateur.
- PlayStation Link est une technologie exclusive aux casques Pulse Elite et Explore, distincte du Bluetooth.
Bonne nouvelle : PlayStation Link, la technologie de connectivité sans fil propriétaire de Sony, conçue pour ses casques audio haut de gamme, va désormais s’inviter sur PC. Le constructeur déploie un pilote permettant de paramétrer et de mettre à jour les Pulse Elite et Pulse Explore sans avoir à passer par la PlayStation 5. Une évolution particulièrement attendue, puisque ce support arrive presque deux ans après le lancement initial du dispositif.
PlayStation Pulse Elite et Explore : une mise à jour permet enfin d'ajuster les paramètres audio sur PC
Le nouveau pilote PS Link intègre un menu rapide accessible depuis la barre des tâches système ou en appuyant trois fois sur le bouton PS Link de l'appareil. Cette interface permet de modifier les paramètres audio des casques Pulse Elite et Pulse Explore, tout en affichant le niveau de batterie et les notifications de mise à jour du firmware disponible.
L'installation du pilote autorise également la mise à jour directe du firmware des appareils audio et du dongle PS Link depuis le PC. Les casques Elite et Explore devront être connectés directement à l'ordinateur via câble USB pour effectuer ces mises à jour.
Sony réserve sa propre solution sans fil à certains appareils
Pour rappel, PlayStation Link se distingue du Bluetooth, ce qui permet d'utiliser une connexion Bluetooth distincte en parallèle des appareils PlayStation Link. Actuellement, cette technologie n'est utilisée que par les casques Pulse Elite et Pulse Explore. Par conséquent, le nouveau pilote ne concerne que ces deux appareils à ce jour. Sony précise cependant que l’application PlayStation Accessories demeure l'outil de référence pour les autres accessoires sans fil de la PS5, comme la DualSense par exemple.
Enfin, notez que le pilote est censé s'installer automatiquement dès le branchement de l'appareil USB. Cependant, en raison du déploiement échelonné, il se peut qu'il ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Si l'installation ne se lance pas immédiatement, la firme japonaise recommande d'attendre et de réessayer plus tard, avant la fin de la période de déploiement fixée au 2 octobre prochain.
- Des écouteurs gaming taillés pour une utilisation purement « PlayStation »
- Un rendu audio très réussi
- La technologie PlayStation Link