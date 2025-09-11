Que les parents se réjouissent : Sony a pensé à eux et propose dès aujourd'hui une nouvelle application de contrôle parental, Playstation Family.
- Sony a lancé l'application Playstation Family pour aider les parents à contrôler le temps de jeu de leurs enfants.
- L'application permet de définir des limites de temps, de vérifier le contenu approprié et de gérer les dépenses.
- Playstation Family centralise les options de contrôle parental déjà disponibles sur les consoles PS4 et PS5.
Fort du succès de ses Playstation, Sony est loin de se reposer sur ses lauriers : après avoir mis fin au programme de fidélité Playstation Stars, le fabricant a publié un pilote Playstation Link pour Windows et travaille actuellement sur un tout nouveau stick arcade sans fil, le Flextrike. Depuis hier, une nouvelle application à destination des parents est également disponible sur le Play Store et l'app Store. Découvrons-la ensemble !
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Playstation lance un nouvel outil de contrôle parental
Dans un article paru hier sur le blog Playstation, Sony a présenté son nouvel outil de contrôle parental, Playstation Family : « Chez Sony Interactive Entertainment, nous avons à cœur de proposer un contenu sécurisé pour les joueurs de tous âges, mais également des méthodes poussées permettant aux parents de gérer l’expérience vidéoludique de leurs enfants. (…) Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter l’étape suivante de notre engagement, PlayStation Family. »
L'objectif de cette nouvelle application mobile est de permettre aux parents de mieux réguler le temps de jeu de leurs enfants. Elle permet notamment de configurer un compte enfant et d'accéder à des rapports d'activité, quotidiens ou hebdomadaires. Le tout se veut clair, précis et pédagogique : Sony a notamment prévu un « processus d'intégration guidé » pour faciliter l'adoption de son outil.
Une app qui combine plusieurs fonctions pré-existantes
Alors que peut-on faire avec l'app Playstation Family ? Sony semble avoir tout prévu :
- Les parents peuvent définir des limites de temps et les ajuster selon le jour de la semaine ;
- Ils peuvent sélectionner du contenu approprié en fonction de l'âge de leur enfant et s'aider des recommandations de l'app ;
- Ils peuvent recevoir des notifications et vérifier le temps de jeu de leurs enfants ;
- Ils peuvent définir une limite pour les dépenses et consulter le solde alloué à leurs enfants ;
- Ils ont aussi la main sur les aspects sociaux de la plateforme et peuvent modifier les paramètres de confidentialité.
Les enfants, quant à eux, peuvent, depuis la console, envoyer des demandes pour débloquer du temps supplémentaire ou accéder à un jeu restreint. Les parents peuvent, par la suite, leur répondre via leur téléphone ou leur tablette.
Bien sûr, cela fait déjà un bout de temps que Sony proposait des options de contrôle parental. La majorité des fonctionnalités était déjà disponibles dans les paramètres de ses consoles. Le fabricant a cependant jugé bon de centraliser tous ces services au sein d'une seule et même app, afin de faciliter la vie des parents.
L'app Playstation Familly est disponible dès aujourd'hui en version iOS ou Android. Elle est compatible avec les Playstation 4 et 5.
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie