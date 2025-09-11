Fort du succès de ses Playstation, Sony est loin de se reposer sur ses lauriers : après avoir mis fin au programme de fidélité Playstation Stars, le fabricant a publié un pilote Playstation Link pour Windows et travaille actuellement sur un tout nouveau stick arcade sans fil, le Flextrike. Depuis hier, une nouvelle application à destination des parents est également disponible sur le Play Store et l'app Store. Découvrons-la ensemble !