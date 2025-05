Depuis plusieurs années, la Nintendo Switch propose moult réglages en matière de contrôle parental. Grâce à l'application mobile dédiée, les parents peuvent surveiller et paramétrer à tout moment l'expérience de jeu de leurs enfants. Alors que le lancement de la nouvelle console hybride approche à grands pas, l'entreprise derrière les licences Super Mario et The Legend of Zelda vient de mettre à jour son application de contrôle parental. Et, à en croire la page officielle de support du géant japonais, le système de contrôle parental de la Nintendo Switch 2 va bénéficier de nouvelles options.

La première d'entre elles concerne les joueurs âgés de moins de 16 ans, qui ne pourront échanger en vidéo via la fonction GameChat qu'avec des utilisateurs validés par leurs parents. « Il n'est possible pour les joueurs de moins de 16 ans d'utiliser GameChat qu'avec des amis approuvés par leur parent ou tuteur », précise la page de support officielle de Nintendo.

Notez que cette mesure s'accompagne de nouveaux outils de gestion personnalisés permettant aux parents d'ajouter des notes pour chaque contact de leur enfant, facilitant ainsi leur identification. L'application fournit également un historique détaillé des communications GameChat, incluant les participants ou encore la durée des échanges.