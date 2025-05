Il y a quelques jours, vous avez peut-être procédé à la mise à jour de votre Nintendo Switch, avec un nouveau firmware qui vient préparer les modèles actuels à l'arrivée de la Switch 2 (le 5 juin prochain). Chez Nintendo, on a également décidé de mettre à jour le contrat de licence numérique, et la firme nippone n'en a clairement pas fini avec le piratage et les usages non autorisés de sa console.