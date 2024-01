Votre Switch pourrait être bannie par Nintendo à cause de l'arrivée de cet accessoire pirate

La MIG Switch est une carte flash capable de faire tourner tous les jeux Switch tel que Legend of Zelda: Tears of the Kingdom par exemple. C'est l'héritière directe des cartouches R4 et M3 qui ont fait des ravages sur Nintendo DS, et un potentiel risque auprès des utilisateurs. Le linker pourrait ainsi avoir un effet redoutable sur le marché de l'occasion.