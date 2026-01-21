Le domaine hyper-concurrentiel de la vidéo est dominé par YouTube, Instagram et TikTok. Mais Netflix n'a pas encore dit son dernier mot…
Avec plus de 325 millions d'abonnés payants et un chiffre d'affaire de 45,2 milliards de dollars en 2025, Netflix fait des pieds et des mains pour conserver sa place de leader du streaming. La plateforme, qui a signé cette semaine un accord avec Sony Pictures Entertainment, a lancé en novembre dernier une fonction « Jeux » sur les téléviseurs. En décembre, elle a aussi mis fin en à son option cast, pourtant bien utile.
Mais ce n'est pas tout : Netflix souhaite désormais montrer les muscles face aux plateformes sociales.
Offre partenaire
Fini les temps de chargement. CyberGhost vous garantit une bande passante illimitée et des vitesses ultra-rapides pour regarder vos contenus en Ultra HD, même lors des pics d'audience.
Offre partenaire
Netflix va mettre son app mobile au goût du jour
On consomme de plus en plus de vidéos sur nos mobiles et YouTube, TikTok et Instagram ont pris pas mal d'avance sur le sujet. Mais la plateforme de streaming Netflix ne s'avoue pas vaincue : elle a annoncé hier, lors d'une conférence sur ses récents résultats, qu'elle allait entièrement repenser son application, afin d'ouvrir grand les portes aux vidéos courtes.
On le sait, 2025 a déjà été une année de profonds changements pour l'entreprise, qui s'est notamment mise aux podcasts vidéo (en partenariat avec Spotify) et aux clips verticaux, sous la forme d'extraits de films ou de séries. L'objectif est, avant tout, de favoriser l'immersion et de booster l'engagement en proposant des contenus plus adaptés aux jeunes audiences.
Des efforts pour être toujours plus divertissant et immersif
Pourquoi tous ces changements ? Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a expliqué que la frontière entre les plateformes sociales, le cinéma et le streaming était en train de s'estomper et qu'il serait, à l'avenir, beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu : « la concurrence n'a jamais été aussi forte pour les créateurs, pour capter l'attention des consommateurs, pour les recettes publicitaires et les abonnements. Les frontières entre les modes de consommation télévisuelle s'estompent déjà. »
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Pour Greg Peters, l'autre co-PDG de la firme, le remaniement de l'appli permettra notamment de « mieux accompagner la croissance de notre activité au cours de la prochaine décennie » mais aussi d'améliorer progressivement l'offre de Netflix en favorisant l'expérimentation. La plateforme prévoit donc de laisser libre cours à son imagination et de miser sur l'itération pour trouver la formule qui lui permettra de battre la concurrence à plates coutures.
Reste à savoir si ces efforts porteront leurs fruits…