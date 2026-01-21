Pourquoi tous ces changements ? Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a expliqué que la frontière entre les plateformes sociales, le cinéma et le streaming était en train de s'estomper et qu'il serait, à l'avenir, beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu : « la concurrence n'a jamais été aussi forte pour les créateurs, pour capter l'attention des consommateurs, pour les recettes publicitaires et les abonnements. Les frontières entre les modes de consommation télévisuelle s'estompent déjà. »