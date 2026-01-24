Si l’accord doit commencer à se déployer dès l’an prochain, il faudra néanmoins attendre encore trois ans avant d’en mesurer pleinement les effets, selon les spécificités de chaque marché.

En France, par exemple, la mise en œuvre devra composer avec la chronologie des médias, puisque Canal+ conserve le droit de diffusion des longs-métrages six mois après leur sortie en salles, tandis que les plateformes de SVoD sont soumises à un délai plus long (entre 9 et 17 mois).