Sony Pictures Entertainment (SPE) et Netflix ont signé un nouvel accord qui va permettre au géant américain de diffuser de nombreux contenus, dont un certain The Legend of Zelda.
Il y a quelques années, les deux géants avaient déjà signé un accord aux États-Unis, mais voilà que Netflix et Sony Pictures récidivent, cette fois avec des ambitions mondiales. Concrètement, au travers de ce nouveau partenariat, Netflix accueillera en exclusivité les prochains longs-métrages de chez Sony, après leur exploitation en salles et en vidéo.
Les films Sony Pictures en force sur Netflix
Si le premier deal s'élevait à 2,5 milliards de dollars, cette nouvelle mouture, plus ambitieuse que jamais, fait grimper la facture à hauteur de 7 milliards de dollars. De quoi assurer à Netflix l'arrivée progressive de nombreux contenus en provenance directe du catalogue de Sony Pictures, des productions les plus anciennes aux futurs blockbusters à venir.
« Ce nouvel accord mondial Pay-1 sera déployé progressivement à partir de la fin de cette année, au fur et à mesure que les droits par territoire deviendront disponibles, avec une disponibilité mondiale complète sur Netflix début 2029 », indique Sony Pictures.
Le long-métrage The Legend of Zelda également de la partie
Si l’accord doit commencer à se déployer dès l’an prochain, il faudra néanmoins attendre encore trois ans avant d’en mesurer pleinement les effets, selon les spécificités de chaque marché.
En France, par exemple, la mise en œuvre devra composer avec la chronologie des médias, puisque Canal+ conserve le droit de diffusion des longs-métrages six mois après leur sortie en salles, tandis que les plateformes de SVoD sont soumises à un délai plus long (entre 9 et 17 mois).
Après Warner Bros, Netflix vise donc à consolider toujours un peu plus son offre avec les contenus passés et futurs proposés par Sony Pictures, notamment The Nightingale, le film d'animation Buds ou encore la licence Spider-Man. Les deux groupes ont déjà connu un énorme succès ensemble l'an passé avec la folie Kpop Demon Hunters.
Mais l'autre « bonne pioche » de Netflix, c'est incontestablement l'obtention des droits de diffusion d'un certain The Legend of Zelda, le film actuellement en cours d'élaboration chez Nintendo et Sony Pictures. Après son exploitation en salles et en vidéo, le film sera donc disponible en premier, en SVoD, sur Netflix.
La sortie du film dans les salles obscures est toujours prévue pour le 5 mai 2027 en France. Rappelons que l'année 2026 sera quant à elle marquée par le retour de la mascotte de Nintendo, avec Super Mario Galaxy Le Film.
