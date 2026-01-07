Warner Bros Discovery vient de rejeter l'offre de rachat de Paramount à 108 milliards de dollars. Le conseil du studio américain dénonce un montage financier dangereux. Netflix est plus que jamais favori au rachat de Warner.
S'approche-t-on du dénouement dans le dossier du rachat de Warner Bros Discovery ? Le studio vient de rejeter une nouvelle proposition de Paramount Skydance, malgré les 108,4 milliards de dollars sur la table. Le conseil d'administration de la firme ne mâche pas ses mots et déplore un montage financier qui repose sur 87 milliards de dettes. Warner Bros Discovery maintient sa préférence à Netflix.
Face à Warner Bros, Paramount l'a joué à quitte ou double
Paramount, déjà éconduit en décembre, avait remis le couvert avec une proposition à 108,4 milliards de dollars. Le hic, c'est que cette offre repose sur un emprunt pharaonique de 87 milliards de dollars. Warner Bros Discovery préfère privilégier l'offre Netflix à 82,7 milliards, plus modeste mais bien moins risquée financièrement.
Dans le détail, Paramount, qui ne pèse que 14 milliards de dollars, ambitionnait de lever 94,65 milliards pour racheter Warner Bros, soit sept fois plus que sa propre valeur. Pour rassurer, David Ellison, le patron de Paramount, avait demandé de l'aide à papa, Larry Ellison, le milliardaire d'Oracle, pour garantir 40 milliards. Mais cela n'a pas suffi à rassurer Warner Bors.
Dans sa lettre aux actionnaires, Warner Bros Discovery rappelle que Paramount est déjà en mauvaise santé financière, avec une notation « junk » (poubelle) attribuée par les agences, et une perte d'argent chaque trimestre. Ajouter 87 milliards de dettes dans ces conditions, ce serait du point de vue de Warner comme prêter à quelqu'un qui ne rembourse déjà pas ses crédits. Un risque d'effondrement bien trop élevé.
Netflix s'impose comme le choix de raison face au pari risqué
Netflix, de son côté, affiche 400 milliards de capitalisation, une notation crédit A/A3 et prévoit de générer plus de 12 milliards de dollars de cash en 2026. Pas de montage financier alambiqué ici, ni de dette pharaonique à lever, juste un géant solide qui propose 82,7 milliards pour acquérir Warner Bros. Discovery. La différence entre jouer au casino, et placer son argent à la banque.
Et Warner Bros ne se contente pas de dire non à Paramount. Son conseil d'administration presse activement ses actionnaires de valider le deal Netflix. Une recommandation appuyée qui en dit long sur le niveau de confiance accordé à Netflix, qui se frotte les mains. Le géant du streaming évoque déjà des « forces complémentaires » et une « passion commune pour les histoires », pour justifier le potentiel rachat.
Entre les guerres de streaming et les consolidations massives, les catalogues historiques en jeu valent de l'or. Harry Potter, Game of Thrones, l'univers DC : Warner Bros Discovery possède des franchises inestimables. Mais face à deux prétendants, le studio privilégie la sécurité financière sur l'audace téméraire. Un choix pragmatique, dans un secteur en pleine tempête.