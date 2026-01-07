Et Warner Bros ne se contente pas de dire non à Paramount. Son conseil d'administration presse activement ses actionnaires de valider le deal Netflix. Une recommandation appuyée qui en dit long sur le niveau de confiance accordé à Netflix, qui se frotte les mains. Le géant du streaming évoque déjà des « forces complémentaires » et une « passion commune pour les histoires », pour justifier le potentiel rachat.