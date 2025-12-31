Le groupe Canal+ et Warner Bros Discovery viennent d'annoncer un accord stratégique pluriannuel ce 31 décembre, alors que Netflix et Paramount se disputent le rachat du studio pour des dizaines de milliards de dollars.
Le feuilleton Warner Bros prend des allures de vente aux enchères ces dernières semaines, mais il n'empêche que le studio ne laisse pas tomber les dossiers en cours. Netflix a avancé 72 milliards pour se l'offrir, quand Paramount a répliqué en misant 108 milliards, en plus d'être soutenue par Larry Ellison. Et pendant ce temps, ce mercredi 31 décembre 2025, Canal+ vient rappeler une évidence souvent oubliée : on peut travailler avec Warner sans forcément le racheter.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Pendant que Netflix et Paramount rivalisent d'offres pour s'emparer de Warner Bros Discovery…
Revenons quelques semaines en arrière. Début décembre l'annonce faisait l'effet d'une bombe avec un Netflix voulant s'offrir Warner Bros, le studio de cinéma, plus HBO et sa plateforme Max. Le prix affiché grimpait à 82,7 milliards de dollars, dette incluse. CNN et Discovery partiraient dans une entité séparée baptisée Discovery Global. Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, promet de maintenir les sorties en salles avec leur fenêtre de 30 jours. Reste à convaincre les autorités de la concurrence.
Sauf que Paramount Skydance ne l'entend pas de cette oreille. Le conglomérat a répondu avec avec offre à 108 milliards pour l'intégralité de Warner Bros Discovery. Derrière cette surenchère, on retrouve le clan Ellison avec 11,8 milliards, des fonds souverains saoudien, qatarien et émirati. Larry Ellison, l'une des plus grosses fortunes mondiales, va jusqu'à garantir personnellement 40 milliards de dollars. Du lourd, sur le papier.
Mais Warner Bros n'est pas convaincu. Le conseil d'administration, par la voix de son président Samuel Di Pazzia, pointe « des risques et des coûts significatifs ». Problème de taille, Paramount affiche une capitalisation de 15 milliards seulement. Comment financer une acquisition sept fois supérieure ? Le retrait d'Affinity Partners, censé apporter 200 millions, fragilise encore le montage. Même la garantie de Larry Ellison ne suffit plus à rassurer.
…Canal+ et le studio renforcent leur collaboration en Afrique et Europe
Au milieu de ces discussions aux montants gigantesques, Canal+ joue sa propre partition. Ce mercredi 31 décembre, le groupe français annonce un accord pluriannuel avec Warner Bros Discovery. Pas de rachat spectaculaire, mais un partenariat multi-territoires centré sur la distribution. HBO Max sera par exemple intégré aux offres Canal+, outre le renouvellement de douze chaînes thématiques Warner Bros Discovery. Une approche moins tape-à-l'œil que les dizaines de milliards, mais peut-être plus pérenne.
Deux continents sont visés par l'annonce. En Afrique, où Canal reste très présent, via MultiChoice Group, le groupe diffusera CNN International, Cartoon Network, Discovery Channel ou encore TNT Africa. Certaines chaînes en exclusivité territoriale, d'autres en non-exclusif. En Europe, le partenariat s'étend ou se renouvelle en Roumanie, Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Pologne. HBO Max débarque aussi en Belgique et en Autriche via les canaux Canal+.
En attendant une potentielle vente, Warner Bros Discovery peut multiplier les accords de distribution, diversifier ses revenus, garder son indépendance. Pendant que Netflix et Paramount s'écharpent à coups de milliards, Canal+ construit soigne son maillage international avec WB. Parfois, la collaboration vaut mieux que la consolidation. Belle leçon pour finir 2025.