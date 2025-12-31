Le feuilleton Warner Bros prend des allures de vente aux enchères ces dernières semaines, mais il n'empêche que le studio ne laisse pas tomber les dossiers en cours. Netflix a avancé 72 milliards pour se l'offrir, quand Paramount a répliqué en misant 108 milliards, en plus d'être soutenue par Larry Ellison. Et pendant ce temps, ce mercredi 31 décembre 2025, Canal+ vient rappeler une évidence souvent oubliée : on peut travailler avec Warner sans forcément le racheter.