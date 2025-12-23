Le combat pour l'acquisition de Warner Bros. continue entre Netflix et Paramount Skydance. Et ce dernier peut compter sur un soutien de poids avec le richissime Larry Ellison !
Dans les mains de qui Warner Bros. va-t-il finalement tomber ? C'est la question qu'on peut se poser, quand on voit les rebondissements qui émaillent ce dossier. Pour rappel, après une annonce de victoire de la part de Netflix, Paramount Skydance avait répondu avec une contre-offre démesurée, contre-offre finalement refusée par le conseil d'administration de Warner Bros. Pas de quoi pourtant décourager Paramount, qui a depuis sorti son joker de sa manche !
Larry Ellison apporte une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars au deal avec Warner Bros.
Paramount Skydance est une entreprise qui a pour patron David Ellison. Or, David Ellison, c'est surtout le fils de Larry Ellison, richissime fondateur d'Oracle, et seconde fortune mondiale derrière l'inénarrable Elon Musk.
Un facteur X que Paramount utilise aujourd'hui, dans son projet de rachat de Warner Bros. On apprend en effet grâce à Reuters que l'octogénaire vient de garantir personnellement 40,4 milliards de dollars, dans le cadre de la proposition d'acquisition évaluée à 108,4 milliards de dollars.
Paramount Skydance a fait d'autres efforts
Un effort important, même pour Larry Ellison, dont la fortune personnelle est évaluée à environ 250 milliards de dollars. L'objectif de cette annonce est de solidifier la crédibilité de l'offre de Paramount Skydance, le conseil d'administration de Warner Bros. doutant jusque-là de l'engagement de Larry Ellison.
Et si Parmount Skydance n'a pas changé le montant de son offre, l'entreprise en a modifié d'autres critères pour la rendre plus attractive encore. Larry Ellison a ainsi pris l'engagement de ne pas révoquer le trust familial et de n'en pas bouger les actifs durant la transaction. Par ailleurs, Paramount Skydance s'est mis au niveau de Netflix en faisant montant à 5,8 milliards de dollars l'indemnité à verser à Warner Bros. si jamais les autorités de régulations venaient à ne pas valider la transaction. Enfin, la durée de l'offre est encore augmentée, puisqu'elle est valable non plus jusqu'au 8, mais au 21 janvier.