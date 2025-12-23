Un effort important, même pour Larry Ellison, dont la fortune personnelle est évaluée à environ 250 milliards de dollars. L'objectif de cette annonce est de solidifier la crédibilité de l'offre de Paramount Skydance, le conseil d'administration de Warner Bros. doutant jusque-là de l'engagement de Larry Ellison.

Et si Parmount Skydance n'a pas changé le montant de son offre, l'entreprise en a modifié d'autres critères pour la rendre plus attractive encore. Larry Ellison a ainsi pris l'engagement de ne pas révoquer le trust familial et de n'en pas bouger les actifs durant la transaction. Par ailleurs, Paramount Skydance s'est mis au niveau de Netflix en faisant montant à 5,8 milliards de dollars l'indemnité à verser à Warner Bros. si jamais les autorités de régulations venaient à ne pas valider la transaction. Enfin, la durée de l'offre est encore augmentée, puisqu'elle est valable non plus jusqu'au 8, mais au 21 janvier.