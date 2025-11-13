Après une première incursion au cinéma en 2023 avec Super Mario Bros Le Film, ayant généré plus de 1,3 milliard de dollars, Nintendo a dévoilé la bande-annonce de sa suite, laquelle sera basée sur Super Mario Galaxy. Il y a quelques semaines, le géant nippon lançait sur Nintendo Switch une nouvelle compilation, réunissant les deux épisodes de cette saga stellaire, que les joueurs ont pu découvrir pour la première fois sur Wii il y a maintenant quelques (longues) années.