Mercredi 12 novembre, Nintendo conviait ses adeptes à un nouveau « Nintendo Direct », lequel était intégralement dédié au film Super Mario Galaxy Le Film, qui arrivera dans les salles obscures en 2026.
Après une première incursion au cinéma en 2023 avec Super Mario Bros Le Film, ayant généré plus de 1,3 milliard de dollars, Nintendo a dévoilé la bande-annonce de sa suite, laquelle sera basée sur Super Mario Galaxy. Il y a quelques semaines, le géant nippon lançait sur Nintendo Switch une nouvelle compilation, réunissant les deux épisodes de cette saga stellaire, que les joueurs ont pu découvrir pour la première fois sur Wii il y a maintenant quelques (longues) années.
Super Mario Galaxy Le Film, une première bande-annonce !
Toujours chapeauté par Illumination, en étroite collaboration avec Nintendo, Super Mario Galaxy Le Film permet à nouveau de retrouver au casting les acteurs Chris Pratt, Anya Taylor-Joy et Jack Black pour ce qui est de la version originale. Nouvel opus oblige, de nouveaux personnages seront de la partie ici, à commencer par Harmonie, mais aussi Bowser Jr.
Si le film se base sur le jeu vidéo lancé en 2007, il promet de réunir des éléments aperçus dans d'autres épisodes de la saga. La bande-annonce permet notamment de reconnaître le pays des sables traversé dans Super Mario Odyssey, et les plus observateurs auront vite fait de remarquer également un clin d'oeil adressé à Super Mario Sunshine, le chef-d'œuvre de la GameCube.
Yoshi, y es-tu ?
Si la nouvelle bande-annonce promet une aventure épique pour les amateurs du célèbre plombier moustachu, tout en introduisant plusieurs visages inédits, un grand absent n’a pas échappé à l’attention des fans : Yoshi. Le petit dinosaure vert, pourtant teasé dans la scène post-générique du premier opus, brille cette fois par son absence.
Il est fort probable que Nintendo et le studio Illumination choisissent de garder ce personnage emblématique, dont les premiers pas remontent à Super Mario World sur Super Nintendo, en réserve, afin de mieux créer la surprise dans une future bande-annonce ou lors d’une prochaine phase de communication.
Super Mario Galaxy Le Film sera à découvrir au cinéma en France à compter du 1er avril 2026. Rappelons que Nintendo entend s’imposer durablement dans les salles obscures grâce à plusieurs adaptations de ses licences. Dès mars 2027, le public pourra ainsi découvrir la première version en prises de vues réelles de The Legend of Zelda.
