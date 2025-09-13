Le teaser révélé lors de cette présentation reste volontairement énigmatique. On y découvre Mario endormi dans un champ avant que la caméra ne survole les paysages du Royaume Champignon jusqu'au château de la Princesse Peach. La bande-annonce surprend en intégrant la musique de Super Mario World, avant de révéler un titre qui fait référence aux célèbres épisodes sortis sur Wii (et qui font accessoirement leur retour dans une compilation sur Nintendo Switch).

L'équipe créative du premier opus repart à l'aventure pour cette suite spatiale. Aaron Horvath et Michael Jelenic reprennent la réalisation, tandis que Matthew Fogel signe à nouveau le scénario. Brian Tyler revient également aux commandes de la bande originale.

Côté casting, les acteurs phares du film de 2023 sont tous de retour. Chris Pratt prête sa voix à Mario, accompagné d'Anya Taylor-Joy en Princesse Peach et Charlie Day en Luigi. Jack Black enfile une nouvelle fois le costume de Bowser, tandis que Keegan-Michael Key prête sa voix à Toad et Kevin Michael Richardson à Kamek. Ne reste qu'à confirmer si Pierre Tessier, Audrey Sourdive et le reste des doubleurs du film original feront également leur retour pour la sortie dans l'Héxagone.

Cette continuité dans l'équipe créative rassure après le succès phénoménal du premier volet. En France, le film Super Mario Bros. avait établi de nouveaux records avec plus de 6 millions d'entrées, devenant le plus gros succès de l'année 2023.