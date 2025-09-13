Mario s'apprête à conquérir l'espace dans un nouveau long-métrage d'animation prévu pour le printemps 2026. Nintendo et Illumination dévoilent enfin le titre officiel de leur suite très attendue : « The Super Mario Galaxy Movie ».
L'annonce était attendue depuis des mois par les fans du plombier moustachu. Lors d'un Nintendo Direct organisé le 12 septembre 2025 pour célébrer les 40 ans de Super Mario Bros., Nintendo a officiellement dévoilé le titre de la suite du film d'animation sorti en 2023. « The Super Mario Galaxy Movie » sortira le 3 avril 2026 aux États-Unis et le 24 avril 2026 au Japon.
Un casting cinq étoiles qui remet le bleu de chauffe
Le teaser révélé lors de cette présentation reste volontairement énigmatique. On y découvre Mario endormi dans un champ avant que la caméra ne survole les paysages du Royaume Champignon jusqu'au château de la Princesse Peach. La bande-annonce surprend en intégrant la musique de Super Mario World, avant de révéler un titre qui fait référence aux célèbres épisodes sortis sur Wii (et qui font accessoirement leur retour dans une compilation sur Nintendo Switch).
L'équipe créative du premier opus repart à l'aventure pour cette suite spatiale. Aaron Horvath et Michael Jelenic reprennent la réalisation, tandis que Matthew Fogel signe à nouveau le scénario. Brian Tyler revient également aux commandes de la bande originale.
Côté casting, les acteurs phares du film de 2023 sont tous de retour. Chris Pratt prête sa voix à Mario, accompagné d'Anya Taylor-Joy en Princesse Peach et Charlie Day en Luigi. Jack Black enfile une nouvelle fois le costume de Bowser, tandis que Keegan-Michael Key prête sa voix à Toad et Kevin Michael Richardson à Kamek. Ne reste qu'à confirmer si Pierre Tessier, Audrey Sourdive et le reste des doubleurs du film original feront également leur retour pour la sortie dans l'Héxagone.
Cette continuité dans l'équipe créative rassure après le succès phénoménal du premier volet. En France, le film Super Mario Bros. avait établi de nouveaux records avec plus de 6 millions d'entrées, devenant le plus gros succès de l'année 2023.
De la Wii au grand écran, un héritage vidéoludique respecté
Le choix du titre « Galaxy » ne doit rien au hasard. Les jeux Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, sortis respectivement en 2007 et 2010 sur Wii, comptent parmi les épisodes les plus appréciés de la saga. Le premier opus s'était vendu à 12,8 millions d'exemplaires dans le monde, établissant de nouveaux standards pour les jeux de plateformes en trois dimensions.
Ces jeux avaient marqué les esprits par leur approche gameplay centrée sur la gravité, permettant à Mario d'évoluer de planète en planète dans des environnements sphériques. L'adaptation cinématographique promet d'exploiter cette richesse visuelle et conceptuelle. Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et producteur du film, a déclaré que cette suite constituera « l'événement principal » des célébrations du 40e anniversaire de la franchise.
L'annonce du bundle regroupant les 2 jeux sur Switch sera d'ailleurs l'occasion de se replonger dans cette univers avant la sortie du film.
