Pour comprendre l’impact de Super Mario Bros., il faut se replonger dans le contexte de l’époque. Aux États-Unis, le marché du jeu vidéo sort tout juste du crash de 1983, provoqué par une avalanche de consoles et de jeux médiocres. La confiance du public est au plus bas.

De son côté, Nintendo croit dur comme fer au potentiel de sa Famicom (pour Family Computer), sortie au Japon en 1983, et qui arrivera sous le nom de NES (avec un design totalement revu, façon magnétoscope) deux ans plus tard en Occident.