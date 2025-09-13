Le 13 septembre 1985, Nintendo lançait au Japon Super Mario Bros. Quarante ans plus tard, l’aventure du célèbre plombier moustachu reste l’un des plus grands tournants de l’histoire du jeu vidéo, entre héritage culturel, nostalgie pixelisée et influence intacte.
Nous sommes le 13 septembre 1985. Le Japon découvre pour la première fois Super Mario Bros. sur la petite Famicom de Nintendo. Quarante ans plus tard, difficile d’imaginer à quel point ce petit plombier en salopette bleue a bouleversé l’industrie vidéoludique. Plus qu’un simple jeu de plates-formes, Super Mario Bros. posait alors les bases du « game design moderne », tout en propulsant Nintendo au rang de géant mondial du divertissement.
1985 : quand le jeu vidéo renaît de ses cendres
Pour comprendre l’impact de Super Mario Bros., il faut se replonger dans le contexte de l’époque. Aux États-Unis, le marché du jeu vidéo sort tout juste du crash de 1983, provoqué par une avalanche de consoles et de jeux médiocres. La confiance du public est au plus bas.
De son côté, Nintendo croit dur comme fer au potentiel de sa Famicom (pour Family Computer), sortie au Japon en 1983, et qui arrivera sous le nom de NES (avec un design totalement revu, façon magnétoscope) deux ans plus tard en Occident.
C’est dans ce climat que Shigeru Miyamoto et son équipe imaginent un jeu capable de montrer toute la puissance de la petite console 8 bits. L’idée est simple : donner vie à un univers coloré, cohérent et fun, où chaque élément de gameplay doit être intuitif.
Dès les premières secondes, Super Mario Bros. impose une leçon magistrale. Le joueur apprend à sauter, éviter un Goomba, attraper un champignon… sans jamais lire une seule ligne de tutoriel. Tout est pensé pour que l’expérience soit fluide, addictive et accessible. Ce sens du détail allait devenir la marque de fabrique de Nintendo.
Mario, que les joueurs ont déjà aperçu auparavant dans Donkey Kong et Mario Bros., trouve ici sa véritable identité : un héros ordinaire, plongé dans un monde extraordinaire, lancé à la rescousse de la princesse Peach. Aux côtés de son frère Luigi, il incarne la simplicité, l’efficacité, tout en étant très (très) loin des stéréotypes musclés des années 80.
Héritage et postérité
Très vite, Super Mario Bros. devient le jeu vidéo le plus populaire de son temps. Dans les salons du monde entier, la NES s’installe comme un objet incontournable, et Mario devient le visage du jeu vidéo pour toute une génération. On se souvient des célèbres manettes rectangulaires de la console 8 bits de Nintendo, des téléviseurs cathodiques, et de ces interminables après-midi à (re)découvrir les secrets du Royaume Champignon.
Mario s’impose aussitôt comme l’ambassadeur incontesté de Nintendo. Pour renforcer ce statut, la firme de Kyoto mise sur des bundles devenus aujourd'hui légendaires, proposant la console accompagnée de Super Mario Bros., mais aussi du non moins culte Duck Hunt, et de son fameux pistolet NES Zapper, qui a marqué toute une génération de joueurs.
Quarante ans plus tard, l’influence de Super Mario Bros. reste omniprésente. Le saut millimétré, les blocs mystères, les warp zones, ou encore l’iconique thème musical signé Koji Kondo : tout cela fait désormais partie de la culture populaire.
La licence Mario a donné naissance à d’innombrables suites, spin-offs et adaptations, du révolutionnaire Super Mario 64 à l’inventif Super Mario Odyssey, mais aussi Super Mario Sunshine ou le récent épisode Wonder, sans oublier les déclinaisons sportives ou multijoueurs.
En 2025, relancer Super Mario Bros. sur NES, c’est comme ouvrir une fenêtre sur une époque radicalement différente de la nôtre. Pas de réseaux sociaux, pas de smartphone, pas même d’Internet. Seulement le joueur, son téléviseur à tube cathodique et cette manette grise à deux boutons, serrée entre les doigts.
L’objectif est simple, presque naïf : franchir le premier niveau le plus vite possible, éviter les Goombas, dénicher le bon champignon, descendre dans ce tuyau secret… et savourer, avec un sourire et des yeux d’enfant, les feux d’artifice qui illuminaient parfois l’écran à l’arrivée (lorsque le chronomètre se termine par le chiffre 1, 3 ou 6).
Mais au-delà des chiffres et des records, Super Mario Bros. incarne surtout un moment fondateur, celui où le jeu vidéo a su prouver qu’il pouvait être universel, accessible et intemporel. Quarante ans après, le plombier moustachu continue d’inspirer joueurs, créateurs et rêveurs, rappelant que parfois, il suffit d’un simple saut et/ou d'un simple champignon pour changer le monde.