Imaginez que vous ouvriez un supermarché il y a 52 ans, que vous l'appeliez Super Mario, et fassiez votre vie tranquillement. Puis un jour, Nintendo vient frapper à votre porte, pour vous dire que vous avez usurpé le nom de son héros le plus connu, Super Mario. Et ce, même si le premier de la saga est sorti en 1985, soit plus d'une décennie après l'ouverture du supermarché.

C'est ce qui est arrivé à un commerce au Costa-Rica, qui a dû se défendre devant la justice, en mode David contre Goliath. Et ce, même si rien ne faisait référence dans sa marque au personnage créé par Nintendo, que ce soit les couleurs de son logo – noir et jaune -, ou le slogan, « Su lugar de confianza » (Votre lieu de confiance).