Nintendo a-t-il volé un artwork de... Super Mario ?

Une situation pour le moins ironique pour Nintendo, quand on sait à quel point la firme se montre agressive lorsqu'il s'agit de protéger ses propriétés intellectuelles, le groupe nippon n'hésitant pas à faire annuler toute forme de projet non officiel utilisant de près ou de loin une licence maison.

De son côté, le créateur a rapidement tenu à modérer ses propos en confiant à Kotaku : "J'ai tellement l'habitude que me créations Mario passent inaperçues. On me dit d'engager des procédures, mais je trouve cela très agréable d'avoir finalement un peu de reconnaissance."