Nintendo : sanction exemplaire pour ces pirates français à la cour d'appel de Paris

Les détenteurs de droit luttent depuis des années contre les fournisseurs d'hébergement partagé, dont les services sont parfois utilisés pour distribuer illégalement des contenus protégés. Ces mêmes fournisseurs se défendent généralement en indiquant qu'ils ne sont pas responsables de ce que les gens ajoutent à leur espace de stockage en ligne, mais la justice française vient une nouvelle fois de mettre à mal cette ligne de défense.

En confirmant la condamnation de DSTORAGE, la justice indique à tous les fournisseurs que leur responsabilité est engagée lorsque du contenu illégal est disponible par l'intermédiaire de leur service et que rien n'est fait pour le supprimer. De son côté, Nintendo se réjouit :

« Nintendo se réjouit de la décision de la cour d'appel de Paris, car elle envoie à nouveau le message clair qu'en refusant de supprimer ou de retirer l'accès à des copies non autorisées de jeux vidéo malgré une notification préalable, les services d'hébergement […] sont responsable en vertu de la loi française et doivent supprimer ou bloquer l'accès à ces contenus […]. Le verdict […] est important, non seulement pour Nintendo, mais également pour l'ensemble de l'industrie du jeu. »

Nintendo devrait avoir fort à faire dans les prochaines semaines avec la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui ne manquera pas d'être dans le viseur des pirates.