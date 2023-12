Super Mario Odyssey serait bénéfique pour lutter contre la dépression

Longtemps décrié par une partie de la société, le jeu vidéo est de plus en plus utilisé par le corps médical pour aider les patients dans leur rééducation. En effet, la Wii Balance Board a trouvé une place de choix dans de nombreux centres spécialisés, et de plus en plus de machines utilisent des éléments graphiques et interactifs pour stimuler leurs utilisateurs.

Mais, de son côté, la psychothérapie pourrait-elle faire appel aux médias vidéoludiques ? C'est tout à fait envisageable, et la recherche va un peu plus dans ce sens