Des psychologues utilisent les jeux vidéo pour aider les enfants en difficulté, et ça marche !

Minecraft

Lancé en 2011, Minecraft est un phénomène mondial dans le domaine des jeux d'aventure et d'exploration basés sur des blocs. Initialement disponible sur Windows, Mac et Linux, le jeu s'est étendu avec une Pocket Edition pour Android et iOS, touchant ainsi une communauté d'utilisateurs encore plus large. Son succès est alimenté par des mises à jour constantes, une multitude de modes de jeu et une version mobile qui permet de jouer en déplacement.