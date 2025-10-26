« Ce dont les gens se souviennent, ce sont les licences. Les jeux quant à eux deviennent obsolètes quand de nouvelles versions sortent, et c’est incroyablement triste » a confié Shigeru Miyamoto au média Nintendo Dream Web.

Aussi, afin de ne pas voir « mourir » ses créations au fil des nouvelles générations de consoles, Nintendo a choisi d’ancrer son univers dans le septième art. Un moyen pour la firme de Kyoto de pérenniser son héritage, convaincue que « les vidéos, elles, restent pour toujours ».