Depuis plus d’un siècle, Nintendo n’a cessé de se réinventer pour s’adapter à son époque. La firme nippone ne se limite plus aujourd’hui à la simple manette et s’étend désormais bien au-delà du jeu vidéo.
Alors que le nouveau long-métrage d'animation estampillé Super Mario nous emmènera dans la Galaxy au printemps 2026, l'illustre Shigeru Miyamoto a tenu à expliquer plus en détail la nouvelle stratégie plurimédia du groupe Nintendo.
Shigeru Miyamoto revient sur la nouvelle stratégie Nintendo
Il fut un temps où Nintendo concentrait toute son énergie sur le jeu vidéo. Mais depuis quelques années, le géant japonais a su élargir son horizon. Entre parcs d’attractions, incursions sur mobile et désormais un pied bien ancré dans le monde du cinéma, Nintendo confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur majeur du divertissement, bien au-delà de la simple manette.
« Ce dont les gens se souviennent, ce sont les licences. Les jeux quant à eux deviennent obsolètes quand de nouvelles versions sortent, et c’est incroyablement triste » a confié Shigeru Miyamoto au média Nintendo Dream Web.
Aussi, afin de ne pas voir « mourir » ses créations au fil des nouvelles générations de consoles, Nintendo a choisi d’ancrer son univers dans le septième art. Un moyen pour la firme de Kyoto de pérenniser son héritage, convaincue que « les vidéos, elles, restent pour toujours ».
Le cinéma pour immortaliser le patrimoine de Nintendo (et faire quelques dollars au passage)
À en croire le créateur de Super Mario Bros, le cinéma ne représenterait donc pas une simple opportunité commerciale pour Nintendo, mais bien un moyen d’immortaliser son riche patrimoine vidéoludique. Une ambition louable sur le papier, même si l’on rappellera que Super Mario Bros The Movie a tout de même engrangé près de 1,4 milliard de dollars à travers le monde.
Difficile, toutefois, de ne pas relever une certaine contradiction dans ce discours patrimonial, puisque Nintendo demeure l’un des groupes les plus intransigeants lorsqu’il s’agit de protéger ses licences.
Nombre de projets de fans, souvent portés par la passion et le respect des œuvres originales, se voient ainsi bloqués et/ou supprimés, un paradoxe qui ne passe pas inaperçu chez les amateurs désireux de célébrer les jeux de leur enfance.
Pour ce qui est du grand écran, Nintendo va proposer son nouveau film d'animation Super Mario Galaxy au printemps 2026 (les joueurs peuvent déjà acheter, à prix fort, la compilation réunissant les deux opus Wii revisités sur Nintendo Switch), tandis que le film (en live action cette fois) basé sur la licence The Legend of Zelda est prévu pour mars 2027.
